Mehmet Akif Ersoy Kimdir? Mehmet Âkif Ersoy’un Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Sanat Anlayışı

Mehmet Akif Ersoy kimdir sorusu, ilkokul sıralarından beri öğrencilere öğretilen bir konudur. Mehmet Akif Ersoy un hayatı, Türk Milletine mensup herkesin bilmesi gereken bir husustur. Söz konusu şahıs ile ilgili araştırma yaparken Mehmet Akif Ersoyun kaç şiiri var sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Yapacağınız araştırma ile Türk Tarihi için önemli biri ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Mehmet Akif Ersoy edebi kişiliği ve sanat anlayışı ile ilgili araştırmamız yazımızın devamında.

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı olmak üzere çok özel eserlere imza atmış büyük bir şairdir. 1873 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş olan büyük şair, 1936 yılında yine İstanbul'da hayata gözlerini kapamıştır. Mehmet Akif Ersoy'un doğum tarihi ebced hesabı ile "Ragif" kelimesine denk geliyordu. Bu nedenle babası kendisini her zaman Ragif ismi ile çağırmıştır. Annesi ve yakın çevresi Akif ismini kullanmışlardır.

Mehmet Akif Ersoy uzun süre veterinerlik yapmıştır. Veterinerlik yaptığı dönemde şiirler yazan meşhur şair eserlerini o dönemde Maarif Dergisi'nde yayınlamıştır. Mehmet Akif Ersoy 1906 yılında Halkalı Baytar Mektebi'nde öğretmenlik de yapmıştır. Ayrıca edebiyat fakültesi ve Darülhilafe Medresesi'nde hocalık görevlerinde bulunmuştur.

Mehmet Akif Ersoy 1920 yılında TBMM'de de milletvekili olarak görev yapmıştır. Bu görevine Burdur Milletvekili olarak devam etmiştir. 1921 yılında meclis tarafından açılan milli marş yarışmasına katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy tarafından Taceddin Dergahı'nda yazılan İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında milli marş olarak kabul edilmiştir. Bu marşın yazılmasından dolayı kendisine verilen 500 liralık ödülü Kızılay bünyesinde faaliyet gösteren Darü'l Mesai Vakfı'na bağışlamıştır.

Mehmet Akif Ersoyun Kaç Şiiri Var?

Mehmet Akif Ersoy, hayatı boyunca birçok şiir yazmıştır. Toplam 108 eseri bulunmaktadır. Bu şiirlerin büyük bir kısmı "Safahat" isimli eserde yayınlanmıştır.

Mehmet Akif Ersoy, 1929-1936 yılları arasında Kahire'de yer alan Camiül Mısriyye Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmıştır. 17 Haziran 1936 yılında İstanbul'a dönem Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 yılında vefat etmiştir. Kabri Edirnekapı Mezarlığı'ndadır.