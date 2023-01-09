Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Mehmet Emin Yurdakul Şiirleri, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Türk milliyetçisi olan Mehmet Emin Yurdakul kimdir diye soranlar olabilir. "Milli Şair" olarak anılan Mehmet Emin Yurdakul şiirlerine, vatan ve millet olma bilinci hakimdir. Sanatçılığa ek olarak, milletvekilliği görevi de üstlenmiş olan Mehmet Emin Yurdakul hayatı nasıldır diye merak edilir. Mehmet Emin Yurdakul eserleri ile Türkçe'nin önemine dikkat çekmiştir. Mehmet Emin Yurdakul hangi dönem temsilcisi ve hangi şiir akımı sanatçısıdır?
Ünlü Türk şair Mehmet Emin Yurdakul, 13 Mayıs 1869 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ile Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında yaşam sürmüştür. Mütevazi bir ailenin oğlu olan Yurdakul'un babası balıkçı Salih Reis, annesi Emine Hatun'dur. Beşiktaş'ta doğmuş ve ilk yıllarını burada geçirmiştir. Beşiktaş Askeri Rüştiye'sinde gördüğü eğitimden sonra, Mekteb-i Mülkiye'nin İdadi bölümüne girmiştir. Burayı bitirmeden devlet memurluğu yapmaya başlamıştır. Daha sonra tekrar eğitim hayatına dönmeye karar vermiş ve İstanbul Hukuk Mektebi'ne başlamıştır. Çok geçmeden, Amerika'ya gitmeye karar vermiş ve okulu yarıda bırakmıştır. Her ne kadar gitmek istediyse de gitmemiş ve tekrar devlet memurluğu görevine geri dönmüştür.
Yurdakul, bir süre Rüsumat Evrak Müdürlüğü yapmıştır. Tarihler 1897'yi gösterdiğinde patlak veren Yunan Harbi sırasında ilk şiirini, Selanik'te Asır Gazetesi'nde yayınlamıştır. Onun ünlenmesini sağlayan şiiri ise "Cenge Giderken"dir. "Türkçe Şiirler" adında bir dergi çıkarmış ve aynı dönem Servet-i Fünun başta olmak üzere birçok yayın organı için eserler kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul'un İttihat Ve Terakki Cemiyeti mensubu olması, onun siyasi düşüncelerini ve edebi kişiliğini etkileyen en önemli unsurlardan biridir.
Şiirlerine siyaseti de ekleyen Yurdakul, dönemin iktidarını eleştirmiş ve bundan dolayı Erzurum'a sürgün edilmiştir. II. Meşrutiyet ile birlikte buradan ayrılmış ve Trabzon'a geçmiştir. 31 Mart Olayı'nın sona ermesinden sonra İstanbul'a geri dönmüş ve Bahriye Nezareti Müsteşarlığı yapmıştır. Meclis-i Mebusan'da milletvekili olması ise 1913 yılında gerçekleşmiştir. Ziya Gökalp ve Hamdullah Suphi ile birlikte 1918 Türk Ocakları kongresinde, "Hars ve İlim Heyeti" üyesi olmuştur. Hayatı boyunca aktif bir siyasetçi ve edebiyatçı olan Yurdakul, 14 Ocak 1944'te İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri ise Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.
Mehmet Emin Yurdakul, en ateşli Milli Mücadele destekçilerinden biridir. O dönemlerde Anadolu'yu karış karış gezerek halka milli duyguları aşılamak için konuşmalar yapmıştır. O, şiir ve düzyazılarında her zaman milliyetçi duygulara yer vermiş, Türklüğün ve Türkçe'nin önemine vurgu yapmıştır. Onun eserleri arasında aşağıdakiler bulunur.
Türkçe şiirler
Türk Sazı
Ey Türk Uyan
Tan Sesleri
Zafer Yolunda
Aydın Kızları
Dante'ye
Mustafa Kemal
Ankara
Cenge Giderken
Fazilet ve Asalet
Ordunun Destanı
Dicle Önünde
İsyan ve Dua
Turan'a Doğru
Türk'ün Hukuku
Kral Corc'a
CENGE GİDERKEN
Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanının kuludur
Türk evlâdı evde durmaz, giderim.
Bu topraklar ecdâdımın ocağı
Evim köyüm hep bu yurdun bucağı
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlât bulmaz, giderim.
Yaradanın kitabını kaldırtmam
Osmancığın bayrağını aldırtmam
Düşmanımı vatanıma saldırtmam
Tanrı evi viran olmaz giderim.
Tanrım şâhid duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde
Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.
Ak gömlekle gözyaşımı silerim
Kara taşla bıçağımı bilerim
Vatanımçün yücelikler dilerim
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.
BENİM ÖMRÜM
Genç çağdaydım, kendimi bir dikenli yolda buldum;
Hınçkırıklar işittim, gül ve bülbül bağlarından.
Felâketler topladım, Anadolu dağlarından;
Uzun sazlı şıklar diyarında şair oldum.
Ezgi koydum, âhlarla, figanlarla Türk şi'rine,
Öz dilimle haykırdım, "Ey milletim, uyan!" diye;
Viran yurdun dolaştım, bir şehrinden bir şehrine;
Saç ve sakal ağarttım ben de, "Vatan, vatan!" diye.