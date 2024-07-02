Mehmet Emin Yurdakul Şiirleri - Mehmet Emin Yurdakul’un En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Milli edebiyat döneminin en önemli isimlerinden biri Mehmet Emin Yurdakul'dur. Türk ordusu için sayısız şiir kaleme alan şair, en çok okunan şairlerimizden biridir. Şiirlerinde hece veznini kullanan şair, sade dilde eserler kaleme almıştır. Kendisinden sonra pek çok şairi de etkilemiştir. Mehmet Emin Yurdakul'un en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri konuları hakkında bilgi sahibi olmak, milli edebiyat dönemini de daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Mehmet Emin Yurdakul'un En Güzel Şiirleri

Ey Türk Uyan

Türk Sazı

Turan'a Doğru

Ordunun Destanı

Dicle Önünde

Tan Sesleri

Mehmet Emin Yurdakul'un Hayatı

Mehmet Emin Yurdakul, 13 Mayıs 1869'da İstanbul'da doğmuştur. Babası balıkçı Salih Reis, annesi ise Bulgaristan göçmenlerinden Körükçü Mehmed Ağa'nın kızı Emine Hanım'dır. Eğitim hayatına Sıbyan mektebinde başladıktan sonra Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi'nde devam etmiştir. Buradan mezun olduktan sonra kısa bir süre Mülkiye İdâdîsi'ne devam etmiştir ancak 1887'de buradan ayrılmıştır. Ardından Sadâret Dairesi Evrak Kalemi'nde maaşsız kâtip olarak çalışmaya başlamıştır.

Mehmet Emin, 1889'da Mekteb-i Hukuk'a kaydolur, fakat iki yıl sonra buradan da ayrılmak zorunda kalır. Bu tarihten itibaren edebiyat ve şiire olan ilgisi artmıştır. 1892'de Fazilet ve Asalet adlı kitabı dolayısıyla Sadrazam Cevat Paşa'nın tavsiyesi üzerine Rüsûmat İdaresi'ne önce memur, ardından evrak müdürü olarak atanır. Cemâleddîn-i Efgānî'ni onu etkileyen isimlerdendir, sohbetlerine katılarak ondan bazı fikirler edinmiştir.

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında sade bir Türkçe ve hece vezni ile millî duyguları ifade eden şiirler yazmaya başlar. Bu dönemde yazdığı "Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken" adlı şiiriyle büyük ilgi toplar. 1898'de bu şiirlerini Türkçe Şiirler adıyla kitap haline getirir.

1907'de İttihat ve Terakkî Cemiyeti'ne katılır ve Erzurum Rüsûmat nazırlığına tayin edilir. 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Trabzon'a atanır. 31 Mart Olayı'nın ardından Bahriye Nezareti müsteşarlığına getirilir ve Ekim 1909'da Hicaz valisi olur. Ancak Mekke Emîri Şerîf Hüseyin ile anlaşmazlık yaşayınca görevinden alınır ve Sivas valiliğine nakledilir. Sağlık sorunları nedeniyle Ocak 1911'de istifa ederek İstanbul'a döner. Aynı yıl Türk Ocağı Derneği'nin geçici idare heyeti başkanlığına seçilir.

Mehmet Emin, 1913'te Musul'dan mebus seçilir. 1914'te Türk Ocağı tarafından "Türkler'in ilk büyük millî şairi" olarak tanıtılır ve adına büyük bir tören düzenlenir. Çanakkale Savaşları sırasında İstanbul Hey'et-i Edebiyyesi ile birlikte savaş alanına giderek askerlere moral verici konuşmalar yapar. Mütareke döneminde Ankara'ya giderek Millî Mücadele'ye destek verir. Cumhuriyet'in ilanından sonra Şarkîkarahisar ve Şebinkarahisar'dan mebus seçilir. 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'na katılır ve Urfa ile İstanbul'dan milletvekili seçilir.

14 Ocak 1944'te vefat eden Mehmet Emin Yurdakul, Zincirlikuyu Asri Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Şiirlerinde sade Türkçe ve hece veznini kullanarak halkın anlayabileceği bir dil ve üslûpla millî duyguları dile getirmiştir. Eserleri arasında "Türkçe Şiirler", "Türk Sazı", "Ey Türk Uyan!" ve "Tan Sesleri" gibi kitaplar yer alır. Onun şiirleri, Türk edebiyatında milliyetçilik hareketinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Mehmet Emin Yurdakul'un Eserleri

Mehmet Emin Yurdakul'un eserleri hem mensur hem de manzum türdedir.

Mensur Eserleri:

Fazilet ve Asalet (1891) Türkün Hukuku (1919) Halk Hükümeti-Halkçılık (1923) Kral Corc'a (1923) Dante'ye (1928)

Manzum Eserleri: