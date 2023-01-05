Mehmet Kaplan Kimdir? Mehmet Kaplan Kitapları, Eserleri, Makaleleri ve Edebiyat Üzerine Çalışmaları

Mehmet Kaplan kimdir konusu üzerinde durulurken Mehmet Kaplan kitapları ve eserleri de dikkate alınarak bir araştırma yapılmalıdır. Bu sayede Mehmet Kaplan hayatı ile ilgili daha gerçekçi bilgilere ulaşabilirsiniz. Mehmet Kaplan edebi kişiliği, tüm edebiyatçıları etkilemiştir. Kendi döneminde ya da sonraki dönemdeki eserlere bu edebi kişilik yön vermiştir. Mehmet Kaplan edebiyat araştırmaları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Mehmet Kaplan Kimdir?

Mehmet Kaplan,Cumhuriyet döneminde yaşamış ünlü bir yazar ve edebiyat tarihçisidiri. Aynı zamanda çevirmen, devlet memuri, akademisyen ve profesördür. Yaşadığı dönemde çok önemli eserler ortaya koymuş olan Kaplan, edebi yönü ile de dikkat çekmiştir.

Mehmet Kaplan, Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu bu ilçede tamamlayan Kaplan, orta ve lise eğitimi için Eskişehir'e gitmiştir. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamlayan Mehmet Kaplan, ilerleyen süreçte M.Fuad Köprülü ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da asistanlığını yapmıştır.

1944 yılında doçent, 1953 yılında ise profesör olan Mehmet Kaplan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık görevinde bulunmuştur. Bu görev esnasında söz konusu üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kurmuştur.

Mehmet Kaplan Hayatı

Mehmet Kaplan daha çok Türk halk edebiyatı alanında çalışmalar yapmıştır.kendisi 1983 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Kültür, edebiyat ve dil alanında kurulan hemen hemen tüm komisyonlarda görev almıştır. 1984 yılının Ocak ayında emekli olan Mehmet Kaplan, hayatının geri kalanında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde doktora ve master dersleri vermiştir.

İyi derecede Almanca, Fransızca ve İngilizce bilen Mehmet Kaplan, 20'li yaşlardan itibaren Avrupa'nın çeşitli yerleşim yerlerinde incelemeler yapmış, konferans ve seminerlere katılmıştır. Yazı hayatı ise 1939 yılında şiirle olmuştur. Mehmet Kaplan'ın yazdığı yazı ve şiirlerin birçoğu Gençlik ve İnkılapçı Gençlik dergilerinde yayınlanmıştır.

Mehmet Kaplan Kitapları ve Eserleri

Mehmet Kaplan, edebiyat alanında çok sayıda çalışma yapmıştır. Daha çok araştırma ve inceleme alanında olan bu eserler, edebiyat alanına ilgi duyan herkesin ilgisini çekmiştir. Yazarın öne çıkan eserleri aşağıdadır.

Şiir tahlilleri

Hikaye tahlilleri

Cumhuriyet devri Türk şiiri

Türk edebiyatı üzerine yapılan araştırmalar

Tanpınar'ın şiir dünyası

Tip tahlilleri

Tevfik Fikret ve şiir

Namık Kemal hayatı ve eserleri

Oğuz Kağan Destanı

Yahya Kemal hayatı ve eserleri

Türk Milletinin kültürel değerleri

Mehmet Kaplan'ın makale ve kısa araştırma atrzında da çok sayıda eseri vardır. Bu eserler kendiinden sonra yapılan birçok araştırmada yol gösterici olmuştur.