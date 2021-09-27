Mekan Eş Anlamlısı Nedir? Mekan Kelimesinin Eş Anlamlısı

Mekan kelimesinin Öz Türkçe bir eş anlamlısı bulunmaktadır. En az mekan kelimesi kadar çok kullanılan bu kelime, bazen bulmacalarda bazen de sınavlarda karşımıza çıkabilmektedir. Eş anlamlı, nam-ı diğer anlamdaş kelimeler ise birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeleri bilmek herhangi bir yazı yazarken tekrara düşmemek için önemlidir. Peki mekan kelimesinin eş anlamlısı nedir?

MEKAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yer (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Mekan ve yer kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu iki kelime eş anlamlı yani anlamdaş oldukları içim cümlede birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamsal bir sıkıntı çıkmamaktadır.

Mekan kelimesinin İngilizce dilindeki karşılı ise "place" kelimesidir.

MEKAN KELİMESİNİN ANLAMI

Mekan kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre şunlardır:

Bulunulan yer.

Ev, yurt.

Uzay.

MEKAN KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Arkadaşlarımla buluştuğumda hep bu mekana geliriz.

Mekanın sahibi kafenin birazdan kapanacağını söyledi.

Zaman mekan kaygısı gütmeden yazılmış bir kitap.

MEKANIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM