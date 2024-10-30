En çok öğrenciye sahip önlisans bölümlerinden bir tanesi de mekatronik bölümüdür. Önlisans mezunu öğrencilerin eğitimini lisansa tamamlaması ise DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. DGS sınavına giren öğrenciler aldıkları puanlara göre alan seçimi yapabilmektedir. Mekatronik mezunlarının araştırdığı konulardan bazıları ise mekatronik DGS geçiş bölümleri, 2 yıllık mekatronik 4 yıllığa tamamlanır mı, hangi bölümlere geçebilir sorularıdır.

Mekatronik DGS Geçiş Bölümleri

Önlisansını mekatronik bölümünden gerçekleştiren adayların tercih edebileceği dört yıllık lisans programları şunlardır:

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

İmalat Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Uçak Gövde ve Motor Bakımı

2 Yıllık Mekatronik 4 Yıllığa Tamamlanır Mı?

İki yıllık mekatronik bölümü mezunları dört yıllık lisans programına kayıt olabilmektedir. Bunun için DGS sınavına girmesi gerekmektedir. Elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği gibi pek çok bölüme geçiş yapabilmektedir.

Mekatronik Mezunları Hangi Bölüme Geçebilir?

İki yıllık ön lisans programlarından biri olan mekatronik mezunları mekatronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği bölümlerine geçerek eğitimlerini lisansa tamamlayabilmektedir.