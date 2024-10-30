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Haberler Eğitim Haberleri Mekatronik DGS Geçiş Bölümleri - 2 Yıllık Mekatronik 4 Yıllığa Tamamlanır Mı, Hangi Bölümlere Geçebilir?
Giriş Tarihi: 30.10.2024 13:25 Son Güncelleme: 30.10.2024 13:25

Mekatronik DGS Geçiş Bölümleri - 2 Yıllık Mekatronik 4 Yıllığa Tamamlanır Mı, Hangi Bölümlere Geçebilir?

Mekatronik bölümü, mekanik, elektronik, bilgisayar mühendisliği ve kontrol mühendisliği gibi disiplinleri bir araya getiren multidisipliner bir alandır. Bu bölümde, robotik sistemler, otomasyon teknolojileri, akıllı sistemler ve sensör teknolojileri gibi konular öğretilmektedir. DGS sınavı ile lisans programına geçmek isteyen bölüm mezunlarının gündeminde mekatronik DGS geçiş bölümleri nelerdir, 2 yıllık mekatronik 4 yıllığa tamamlanır mı, hangi bölümlere geçebilir soruları yer almaktadır.

Mekatronik DGS Geçiş Bölümleri - 2 Yıllık Mekatronik 4 Yıllığa Tamamlanır Mı, Hangi Bölümlere Geçebilir?

En çok öğrenciye sahip önlisans bölümlerinden bir tanesi de mekatronik bölümüdür. Önlisans mezunu öğrencilerin eğitimini lisansa tamamlaması ise DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. DGS sınavına giren öğrenciler aldıkları puanlara göre alan seçimi yapabilmektedir. Mekatronik mezunlarının araştırdığı konulardan bazıları ise mekatronik DGS geçiş bölümleri, 2 yıllık mekatronik 4 yıllığa tamamlanır mı, hangi bölümlere geçebilir sorularıdır.

Mekatronik DGS Geçiş Bölümleri

Önlisansını mekatronik bölümünden gerçekleştiren adayların tercih edebileceği dört yıllık lisans programları şunlardır:

  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
  • İmalat Mühendisliği
  • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Otomotiv Mühendisliği
  • Uçak Gövde ve Motor Bakımı

2 Yıllık Mekatronik 4 Yıllığa Tamamlanır Mı?

İki yıllık mekatronik bölümü mezunları dört yıllık lisans programına kayıt olabilmektedir. Bunun için DGS sınavına girmesi gerekmektedir. Elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği gibi pek çok bölüme geçiş yapabilmektedir.

Mekatronik Mezunları Hangi Bölüme Geçebilir?

İki yıllık ön lisans programlarından biri olan mekatronik mezunları mekatronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği bölümlerine geçerek eğitimlerini lisansa tamamlayabilmektedir.

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Mekatronik DGS Geçiş Bölümleri - 2 Yıllık Mekatronik 4 Yıllığa Tamamlanır Mı, Hangi Bölümlere Geçebilir?
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