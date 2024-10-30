En çok öğrenciye sahip önlisans bölümlerinden bir tanesi de mekatronik bölümüdür. Önlisans mezunu öğrencilerin eğitimini lisansa tamamlaması ise DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. DGS sınavına giren öğrenciler aldıkları puanlara göre alan seçimi yapabilmektedir. Mekatronik mezunlarının araştırdığı konulardan bazıları ise mekatronik DGS geçiş bölümleri, 2 yıllık mekatronik 4 yıllığa tamamlanır mı, hangi bölümlere geçebilir sorularıdır.
Önlisansını mekatronik bölümünden gerçekleştiren adayların tercih edebileceği dört yıllık lisans programları şunlardır:
İki yıllık mekatronik bölümü mezunları dört yıllık lisans programına kayıt olabilmektedir. Bunun için DGS sınavına girmesi gerekmektedir. Elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği gibi pek çok bölüme geçiş yapabilmektedir.
İki yıllık ön lisans programlarından biri olan mekatronik mezunları mekatronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği bölümlerine geçerek eğitimlerini lisansa tamamlayabilmektedir.