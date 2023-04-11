Mekke’den Medine’ye Göç Eden Müslümanlara Ne Denir? Muhacir ve Ensar Kime Denir?

Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara ne denir sorusu İslam tarihinin temel araştırma konularından biridir. Mekke den Medine ye hicret eden Müslümanlara ne denir ekseninde de gerekli araştırmayı yapabilirsiniz. Medine'de Müslümanları karşılayanlara ve onlara yardım edenlere ne denir konusu incelenirken karşınıza derin bilgiler de çıkacaktır. Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara ne denir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mekkeden Medineye Göç Eden Müslümanlara Ne Denir?

İslam tarihinde muhacir ve ensar kavramları çok önemlidir. Muhacir, günümüzde göç kanunu kapsamında balkanlardan ülkemize göç etmiş Türk vatandaşlar için kullanılan bir tabirdir. İslam dünyasında ise muhacir yine benzer anlamda kullanılır. Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olan Müslümanlara "muhacir" adı verilir. Göç edenlerin başında Peygamber Efendimiz (S.A.V.) olduğu için kendisi de bir muhacirdir.

Muhacirler, İslam davası uğruna evlerini, yurtlarını terk edip başka bir yere (Medine'ye) göç etmiş Müslümanlardır. Bu özelliği ile muhacirlik çok önemli bir terimdir. İslam dünyasında da muhacirlerden övgüyle bahsedilir.

Medine'de Müslümanları Karşılayanlara ve Onlara Yardım Edenlere Ne Denir?

Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar olduğu gibi Müslümanları Medine'de karşılayan Müslümanlar da vardır. Medine'de Müslümanları karşılayan ve onlara yardım eden Müslümanlara "ensar" adı verilir. Ensar da Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ve O'nun arkadaşlarına yardım edip Onları misafir ettiğinden Efendimiz ensardan övgüyle bahsetmiştir. Konu ile ilgili Buhari ve Müslim kaynaklarındaki hadisleri inceleyebilirsiniz.