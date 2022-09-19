Mekke’nin Fethi Ne Zaman Gerçekleşti? Mekke’nin Fetih Tarihi Ve Önemi Nedir? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasına Mekkeli müşriklerin aykırı hareket ederek Müslümanlara saldırmasından dolayı antlaşma bozulmuştur. Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasında yıllardır süren savaşı bitiren olay, İslam peygamberi Muhammed komutasında yapılan Mekke'nin Fethi olmuştur.

İslam Tarihinin en önemli olaylarından olan Mekke'nin Fethi ne zaman gerçekleşti?

Neden ve Sonuçları nelerdir? İşte tüm ayrıntılar…

Mekke'nin Fethi Ne Zaman Gerçekleşti? Mekke'nin Fetih Tarihi Nedir?

Hazreti Muhammed, çevredeki Müslümanlara da haber vererek bir ordu oluşturdu ve hicretinin 8. yılında, ramazan ayının 13. gününde Medine'den on gün süren bir yolculuğa çıktı. Mekke yakınlarına kadar geldi. Müslüman ordusu çok kalabalıktı, daha önce bu kadar müslüman kuvvet bir araya gelmemişti. Mekkeliler telaşlandı ve Hazreti Muhammed ile görüştüler. İslam'ı kabul ettiler ve teslim oldular. Hazreti Muhammed komutasındaki müslüman ordu Mekke'ye girdi ve şehrin hakimiyetini ele geçirdiler. Genel af ilan edildi. Mekkenin Fethi 10 Ocak 630 'da gerçekleşmiş oldu.

Mekke'nin Fethinin Nedenleri ve Önemi

Mekke, merkezinde Allah'a ibadet etmek amaçlı yapılan ilk mabed olan kabeyi bulundurmasından dolayı yerleşim yeri haline gelmiştir. İslam dininden önce bir çok hükümdarın, Mekke'nin coğrafi konum olarak Arap yarımadasında olması, dini ve ticari bir merkez haline gelmesi Mekke'ye hakim olmak istemelerinde en büyük etkenlerdendi. Mekke'nin fethedilmesinin sebeplerinden biri de, İslam öncesinde Mekke'de kabe ve çevresinde hatta evlerde birçok put bulunmasıydı. Hz. Muhammed peygamber olunca İslamiyet'in buyurduğu faaliyetlerde bulundu. Mekke'de geçmişten gelen İslamiyete aykırı bütün geleneklere karşı çıktı. Kureyşliler ile yapılan Hudeybiye Anlaşması da Mekkeli müşrikler tarafından bozulunca, Hz. Muhammed müslüman ordusu ile Mekke'yi fethetti.

Mekke'nin Fethinin Sonuçları

Hz. Muhammed, Kabe'de ve çevresinde bulunan tüm putları devirdi. İslam ordusunun büyüklüğü karşısında panik olan Mekke'li müşrikler, kendilerini esir almayan ve affeden Hz. Muhammed'e biat ettiler ve İslamiyet'i kabul ettiler. Mekke'de kan dökülmeden, genel af ilan edildi. Mekke'nin fethi İslam'ın yayılmasını hızlandırmış ve hicretten sonra başlayan Mekke Medine arasındaki düşmanlığın bitmesini sağlamıştır. Hz. Muhammed'in göreve getirdiği kişiler yeni müslüman olanlara İslam dininin esaslarını öğretmişlerdir. Hicretin 9.yılında Mekke'nin sınırları onarılmış, 10.yılında Hac için Mekke'ye sadece müslümanlar geldi. Ve daha sonra her yıl Mekke'de hac merasimleri düzenlenmiştir.