Meksika Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Meksika Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Meksika hangi kıtada sorusuna Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor şeklinde cevap verebiliriz. 130 milyon civarında nüfusu olduğu bilinen ülkenin en kalabalık şehri Ciuadad Juarez'dir. Hristiyanlık dinine mensup olan ülkenin %90'ı Katoliklerden oluşmaktadır.

Meksika Dünya'nın hangi bölgesinde?

Meksika dünyanın hangi bölgesinde yer alıyor sorusu, insanların merak ettiği konulardan biridir. Gezmeyi seven insanların gitmek istediği ülkeler arasında yer alan Meksika dünyanın en büyük 13. Ülkesi konumunda yer almaktadır. Halkın resmi dili İspanyolcadır.

Meksika Kuzey Amerika bölgesinde bulunmaktadır. Topik ve Sıcak bölge olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Ülkenin sahil bölümü ılıman ve tropikal bir iklime sahiptir. Yengeç dönencesi Meksika üzerinden geçer. Her mevsim gidilebilir iklim yapısına sahiptir.

Meksika hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Meksika Kuzey Amerika kıtası üzerinde yer almaktadır. Meksika hangi yarım kürede yer alır sorusuna da Kuzey Yarım Küre yanıtını verebiliriz.

Tüm bunların yanında, Meksika gezilecek yerler açısından da dikkat çeken bir konuma sahiptir. Gezilecek yerler dediğimiz zaman akıllara ilk Karnavallar gelir. Yıl içinde bölgede çok sayıda karnaval yapılmaktadır. Carnival Huejotsingo en önemli karnavalıdır. 1868 senesinden bu yana her yılın Şubat ayında yapılmaktadır.

Meksika nerede?

Meksika nerede sorusuna sizler için yanıt verdik. Lezzetli yemekleri ve renkli kültürü ile dikkat çeken ülke Kuzey Amerika'nın Güney yarısında yer alan Federal Cumhuriyettir. Kuzey'de ABD, güney ve batıda Büyük Okyanus, Doğuda Meksika Körfezi ile komşudur. 31 eyalete sahip olan ülkenin başkenti Meksika aynı zamanda nüfus bakımından ilk sırada yer almaktadır.