Meksika’da Saat Kaç? Meksika Türkiye Saat Farkı İle Mexico’da Şu An Saat Kaç?

Ülkede en çok İspanyolca konuşuluyor. Kalabalık nüfusu ile dünyanın en kalabalık 11. ülkesi olan Meksika'nın en büyük şehri de Mexico olarak biliniyor. Her yıl pek çok turisti ağırlamasıyla dikkat çeken ülke hakkında merak edilen konular bulunuyor. Bu konular arasında en popülerlerinden biri ise Meksika Türkiye saat farkı. Ülkelerin meridyen konumundan dolayı yerel saat farkı oluşması, özellikle seyahatlerde şaşkınlık yaratabiliyor. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Meksika Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Dünyamızın yuvarlak bir şekli olmasından dolayı, her bir ülkenin konumuna göre kullandığı farklı bir saat dilimi bulunuyor. Konumlarına göre saatler olması, ülkeler arasında yerel saat farklarının bulunmasına neden oluyor.

Meksika ülkemize uzak bir konumda yer alıyor. Bu nedenle Türkiye ile Meksika arasında 8 saat fark bulunuyor. Türkiye, Meksika'dan 8 saat ileride olarak biliniyor.

Meksika'da Şu An Saat Kaç?

Meksika ile Türkiye arasında bulunan 8 saat farkı, aynı günün farklı saatlerde yaşanmasına neden oluyor. Örnek vermek gerekirse Türkiye'nin İstanbul şehrinde saat cuma günü 10.00 iken, Meksika'nın Mexico şehrinde ise cuma günü saat 02.00 oluyor. Türkler güne Meksikalılardan daha önce başlıyor.

Meksika Bayrağı Nedir? Meksika Bayrağının Anlamları Nelerdir?

Meksika Birleşik Devletleri'nin bayrağı, günümüzdeki halini 16 Eylül 1968 yılında almıştır. Ülkenin bayrağı; dikey üç şeridin, bayrağı üç eşit parçaya bölmesinden oluşuyor.

Sırasıyla yeşil, beyaz ve kırmızı renklere bölünen bayrağın tam orta kısmında ise ülkenin resmi arması yer alıyor. Bayrakta yer alan renklerin anlamları ise şu şekilde:

Yeşil: umudu

Beyaz: birliği

Kırmızı: kahraman halkın ülke uğruna akıttığı kan.

Meksika'nın En Meşhur Yemekleri Nelerdir?

Meksika yemekleri ile dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Pek çok insan sırf yemekleri için bile ülkeyi ziyaret ediyor. İşte Meksika'nın en popüler yemeklerinden birkaçı:

Fajita

Taco

Nachos

Burrito

Guacamole

Tamale

Cajeta

Gazpacho

Meksika'da Gezilecek Yerler Nelerdir?

Meksika tarihi yerleri ve doğal güzellikleri ile meşhur bir ülke olarak pek çok turiste ev sahipliği yapıyor. Sizler için Meksika'da gezilebilecek yerlerin bir kısmını listeledik: