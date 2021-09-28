Mektep eş anlamlısı nedir? Mektep kelimesinin eş anlamlısı

Mektep kelimesi Türkçemize Arapça'dan geçen bir kelimedir. Bizler çocukken okuldayken genel olarak büyüklerimiz bize "mektep nasıl gidiyor?" şeklinde bir soru sorardı. Mektep, kitap, katip, ve mektup kelimelerinden türeyerek mektep anlamını almıştır. Bu kelimelerin tamamı Arapça'da yazmak anlamına gelmektedir. Mektep kelimesinin ilk anlamı yazmaktır ve "ktb" kökünden gelmektedir. "yazma" eylemini ifade etmek için kullanılır.



MEKTEP KELİMESİNİN ANLAMI



Mektep kelimesinin 4 farklı anlamı vardır. Bunlar yazılı eser, yazılı mesaj, yazan kişi ve yazılan yerdir. Günümüzde tüm bunların yapıldığı yer okul olduğu için bu şekilde kullanılması uygun ve mantıklıdır. Mektep, okul anlamına gelmektedir ve okul da "okumak"tan türemiştir.



MEKTEP KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Mektep kelimesinin eş anlamı okuldur. "okul", eski Türkçe'den "-l" eki ile türemiştir. Cumhuriyet zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Okul kelimesinin Fransızca "ecole" den geldiği de düşünülmektedir.



Fransızlar ise, "ecole" kelimesini İngilizlerden almışlardır. İngilizce de bu kelime "school" şeklindedir. School, Eski Yunanca'dan gelmektedir. Eski Yunancada "skhole", "boş vakit ve keyifli zaman" anlamlarını taşımaktadır. Yani Antik Yunanlılar öğrenmeyi keyifli zaman geçirmek ve dinlendirici bir aktivite olarak yorumlamışlardır. Mektep, Arapça'da "yazılan yer" anlamını taşıyorken, Türkçe'mizde "okul" anlamında kullanılmaktadır.



MEKTEP KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Oğlumu mektepten almak için biraz sonra evden çıkacağım.

Mektebi çok seviyorum ve oraya gitmekten çok keyif alıyorum.

Mektepte çok çeşitli bilgiler edinmekteyim.

OKUL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI