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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:28

Mektep eş anlamlısı nedir? Mektep kelimesinin eş anlamlısı

Mektep eş anlamlısı nedir? Mektep kelimesinin eş anlamlısı

Mektep kelimesi, günlük hayatta yaygın kullanılan ve geçmişten gelmiş bir kelimedir. Uzun mazisi olan kelimelerden bir tanesidir. Mektep kelimesinin eş anlamlısı artık kendisinden daha fazla kullanılmaktadır. Peki ya mektep kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Mektep kelimesi Türkçemize Arapça'dan geçen bir kelimedir. Bizler çocukken okuldayken genel olarak büyüklerimiz bize "mektep nasıl gidiyor?" şeklinde bir soru sorardı. Mektep, kitap, katip, ve mektup kelimelerinden türeyerek mektep anlamını almıştır. Bu kelimelerin tamamı Arapça'da yazmak anlamına gelmektedir. Mektep kelimesinin ilk anlamı yazmaktır ve "ktb" kökünden gelmektedir. "yazma" eylemini ifade etmek için kullanılır.

MEKTEP KELİMESİNİN ANLAMI

Mektep kelimesinin 4 farklı anlamı vardır. Bunlar yazılı eser, yazılı mesaj, yazan kişi ve yazılan yerdir. Günümüzde tüm bunların yapıldığı yer okul olduğu için bu şekilde kullanılması uygun ve mantıklıdır. Mektep, okul anlamına gelmektedir ve okul da "okumak"tan türemiştir.

MEKTEP KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mektep kelimesinin eş anlamı okuldur. "okul", eski Türkçe'den "-l" eki ile türemiştir. Cumhuriyet zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Okul kelimesinin Fransızca "ecole" den geldiği de düşünülmektedir.

Fransızlar ise, "ecole" kelimesini İngilizlerden almışlardır. İngilizce de bu kelime "school" şeklindedir. School, Eski Yunanca'dan gelmektedir. Eski Yunancada "skhole", "boş vakit ve keyifli zaman" anlamlarını taşımaktadır. Yani Antik Yunanlılar öğrenmeyi keyifli zaman geçirmek ve dinlendirici bir aktivite olarak yorumlamışlardır. Mektep, Arapça'da "yazılan yer" anlamını taşıyorken, Türkçe'mizde "okul" anlamında kullanılmaktadır.

MEKTEP KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Oğlumu mektepten almak için biraz sonra evden çıkacağım.
  • Mektebi çok seviyorum ve oraya gitmekten çok keyif alıyorum.
  • Mektepte çok çeşitli bilgiler edinmekteyim.

OKUL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Okul bugün resmi bayram dolayısı ile tatil edildi.
  • Okulun duvarlarını boyamak için bugün okula boyacılar geldi.
  • Okuldayken kendimi evimde gibi hissediyorum.

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Mektep eş anlamlısı nedir? Mektep kelimesinin eş anlamlısı
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