Mektup Eş Anlamlısı Nedir? Mektup Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mektup kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedirler. Eş anlamlı kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımı geliştirirken beyin jimnastiği yapmamızı da sağlamaktadır. Peki mektup kelimesinin eş anlamlısı nedir?

MEKTUP KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mektup kelimesinin eş anlamlısı, dilimize Farsçadan geçmiş olan "name" kelimesidir. Name ve mektup kelimesi cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

Mektup kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "letter" kelimesidir.

MEKTUP KELİMESİNİN ANLAMI

Mektup kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:

Bir şeyi haber verme, sorma, isteme ya da duyguları bildirme adına posta yoluyla gönderilen, zarfa konulan yazılı kağıt.

MEKTUP KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Mektup yazabilmek için de belli bir birikim gerekmektedir.

Geçmiş zamanlarda telefonlar yoktu, insanlar birbirlerine mektup yazarlardı.

Son bir aydır yazdığım hiçbir mektuba geri dönmemesi beni çok üzüyordu.

MEKTUBUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM