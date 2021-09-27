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Giriş Tarihi: 27.9.2021 10:28

Mektup Eş Anlamlısı Nedir? Mektup Kelimesinin Eş Anlamlısı

Mektup Eş Anlamlısı Nedir? Mektup Kelimesinin Eş Anlamlısı

Artık o kadar da kullanılmayan bir iletişim aracı olsa da mektup oldukça nostaljik bir kültürdür. Telefonların icat edilmediği zamanlarda herkes birbirine mektup yazarak hal hatır sormaktaydı. Mektup kelimesi tozlu raflara kalkmış olsa da mektup kelimesi ya da eş anlamlısı bazen bulmacalarda ya da sınavlarda karşımıza çıkabilmektedir. İşte mektup eş anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mektup kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedirler. Eş anlamlı kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımı geliştirirken beyin jimnastiği yapmamızı da sağlamaktadır. Peki mektup kelimesinin eş anlamlısı nedir?

MEKTUP KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mektup kelimesinin eş anlamlısı, dilimize Farsçadan geçmiş olan "name" kelimesidir. Name ve mektup kelimesi cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

Mektup kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "letter" kelimesidir.

MEKTUP KELİMESİNİN ANLAMI

Mektup kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:

Bir şeyi haber verme, sorma, isteme ya da duyguları bildirme adına posta yoluyla gönderilen, zarfa konulan yazılı kağıt.

MEKTUP KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Mektup yazabilmek için de belli bir birikim gerekmektedir.
  • Geçmiş zamanlarda telefonlar yoktu, insanlar birbirlerine mektup yazarlardı.
  • Son bir aydır yazdığım hiçbir mektuba geri dönmemesi beni çok üzüyordu.

MEKTUBUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Eskiden insanlar birbirlerine aşk dolu nameler yazarlardı.
  • Dedemin bavulundan çıkan namelerin hepsi anneannem için yazılmıştı.
  • Asker namesi gibi uzun bir name yazmış benim için.

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Mektup Eş Anlamlısı Nedir? Mektup Kelimesinin Eş Anlamlısı
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