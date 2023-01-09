Melih Cevdet Anday Kimdir? Melih Cevdet Anday Şiirleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

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Melih Cevdet Anday Kimdir?

Melih Cevdet Anday, 1915 yılının 13 Mart günü İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları İstanbul Kadıköy'de geçen Anday, ortaokul dönemine kadar İstanbul'da eğitim almıştır. Lise öğrenimini Ankara Gazi Lisesi'nde tamamlayan Anday, bu dönemde Oktay Rıfat ve Orhan Veli Kanık gibi edebiyatın duayen isimleri ile tanışmıştır. Edebiyata ilgisi de bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Liseden mezun olmayı müteakip Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde eğitim almıştır. Ancak devlet demiryollarındaki memuriyet görevinden dolayı eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Çalıştığı kurum kendisini sosyoloji eğitimi için Belçika'ya göndermiştir.

Melih Cevdet Anday Hayatı

Melih Cevdet Anday'ın 1936 senesinde yazdığı "Ukde" isimli şiiri "Varlık Dergisi"nde yayınlanmıştır. Sonraki süreçte yazdığı dergiler Yaprak, Papirüs, Ses, Yeditepe, Soyut, Yeni Dergi, Dönem, Ataç ve Yön dergilerinde yayınlanmıştır. 1941 yılında yayınlanan "Garip" isimli şiir kitabı Oktay Rıfat ve Orhan Veli ile birlikte çıkarılmıştır.

Melih Cevdet Anday, 1953-1955 yılları arasında Akşam Gazetesi'nin edebiyat ve sanat sayfasında editörlük yapmıştır. 1956 yılında "Yan Yana" isimli şiir kitabı çıkmıştır. Bu kitap 1964 senesinde yasaklanmıştır. Yazar, 1979-1980 yılları arasında Paris'te eğitim müşavirliği görevinde bulunmuştur.

Melih Cevdet Anday, hayatı boyunca edebiyat ve şiir alanına büyük katkı sağlamış bir yazardır. Anday, 2002 yılında solunum ve kalp yetmezliği şikayeti ile yatırıldığı Marmara Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde 28 Kasım günü 87 yaşında vefat etmiştir. Yazarın mezarı Büyükada Mezarlığı'ndadır.

Melih Cevdet Anday Şiirleri ve Eserleri

Melih Cevdet Anday, yaşadığı dönemde çok sayıda eser kaleme almıştır. Yazarın öne çıkan eserleri aşağıdakilerdir.

1941-Garip

1946 Rahatı Kaçan Ağaç

1952 Telgrafhane

1956 Yan yana

1962 Kolları Bağlı Odysseus

1970 Göçebe Denizin Üstünde

1975 Teknenin Ölümü

1978 Sözcükler

1981 Ölümsüzlük Ardında Gılgamış

1984 Tanıdık Dünya

1989 Güneşte

1995 Yağmurun Altında

Melih Cevdet Anday'ın edebiyat alanındaki çalışmaları sadece şiirle kısıtlı değildir. Kendisinin roman, deneme ve çeviri alanında da çok sayıda eseri vardır. Kendisinin hayatını edebiyata adadığını söyleyebiliriz.