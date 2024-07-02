Melih Cevdet Anday Şiirleri - Melih Cevdet Anday’ın En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Varoluş felsefesinden etkilenen Melih Cevdet Anday garip akımının temsilcilerindendir. Roman ve tiyatro oyunları gibi Melih Cevdet Anday şiirleri de insan ve doğa ilişkisi, toplumsal meseleler ve bireysel duygular üzerine ustalıkla işlenmiş eserlerdir. Melih Cevdet Anday'ın en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri incelendiğinde, onun sanatının ne denli derin olduğu ve edebiyata etkisi daha iyi anlaşılacaktır.

Melih Cevdet Anday'ın Hayatı

1915 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Melih Cevdet Anday'ın çocukluğu İstanbul'da geçti. Ailesi, babasının işi nedeniyle Ankara'ya taşındığından liseyi bu şehirde bitirmiştir. Lisede Oktay Rifat ve Orhan Veli Kanık ile arkadaşlık eden Anday, Hukuk Fakültesi'ne bir süre devam ettikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi'ne kayıt yaptırmış fakat memur olarak çalıştığı için okulu bitirememiştir.

Melih Cevdet Anday Devlet Demiryolları'nda memurluk yaparken kurumca Belçika'ya sosyoloji öğrenimi görmeye gönderilmiştir. Bu deneyim yazarın dünyaya bakışını değiştirecek ve eserlerine etki edecektir. Anday bir süre daha memurluk yaptıktan sonra işi bırakarak İstanbul'a geri döndü. Birçok farklı gazeteye yazılar yazdı ve yazarlığı başka alanlarda da denedi. Özellikle 1941 yılında Oktay Rifat ve Orhan Veli Kanık ile birlikte çıkardıkları, bu sayede Garip akımının öncüsü oldukları "Garip" adlı şiir kitabı Türk edebiyatına yeni bir soluk getirmiştir.

İstanbul Devlet Konservatuarı'nın Tiyatro bölümünde diksiyon dersleri verdi ve TRT'de de görevler aldı. Solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2002 yılında, 87 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

Melih Cevdet Aday'ın Şiirleri

Çeviri yapmanın yanı sıra roman, deneme, makale ve tiyatro oyunu yazarlığı yapmış olan Melih Cevdet Anday şair kişiliği ile ön plana çıkar. Melih Cevdet Anday'ın şiirlerinde sıkça rastlanan temalardan biri insanın doğayla olan ilişkisidir. Dünyadaki varoluş felsefesinden etkilenen sanatçının şiirlerinde ağır basan temalardan bir diğeri ise insanın varoluşsal sorgulamalarıdır. Örneğin, "Telgrafhane" adlı şiiri, bu temaların işlendiği önemli eserlerinden biridir;

"Telgraf telleri gibi uzuyor

Kırlangıçlar uzaklara gider

Bir yaprak düşer yere

Ve biter mevsimlerin şarkısı"

Aynı şekilde Melih Cevdet Anday'ın doğaya ve insana dair derin gözlemlerini ve özgün anlatım tarzını yansıttığı "Rahatı Kaçan Ağaç" şiiri de tam burada örneklenebilir;

"Bir ağaç devrildi devrilecek

Rahatı kaçtı mı insanın

Dönüşür gider bir ağaca"

Şiirlerinde basit kelimelerle derin anlamlar yaratabilen şairin doğa, insan, toplum ve varoluş temalarını işlediği bazı şiirlerinden örnekler;

Güneşi Yakanların Selamı

"Güneşi yakanların selamı var

Dağların doruklarından

Yeryüzünün her köşesine

Bir umut düşer"

Yuvarlağın Köşeleri

"Yuvarlağın köşeleri var mı?

Düşlerde açılan bir kapı gibi

Bir yandan bilinmeyen

Bir yandan bildik"

Açık Oturum

"Konuşma bitti, sesler kayboldu

Geriye kalan boşluk

Ve belki de hiç başlamamış olan

Sessizliğin ta kendisi"