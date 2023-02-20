Memba Ne Demek? Memba Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Hayatımızda oldukça sık karşımıza çıkan kelimelerden biri olan memba ne demek merak ediyor olabilirsiniz. Meraklarını gidermek adına bu konu hakkındaki araştırmamızı yaptık. Araştırmamızın sonucunda memba cümle içinde kullanımı ve kökeni ile ilgili edindiğimiz bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Bunun için içeriğimizi okumaya devam edin. Tüm bunlarla beraber memba nasıl yazılır onu da öğrenmiş olun. Haberimizin kalan kısmında memba ne demek sorusunun cevabına ve bu konu hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

Memba Ne Demek?

Günlük hayatımızda kullanımına oldukça sık rastladığımız kelimelerden birisidir. Öyle olmasa bile izlediğimiz bir televizyon programında, sosyal medyada yada okuduğumuz dergi, kitap, gazetelerde okumuş veya duymuş olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Duyduğumuz zaman ya da okuduğumuz da bu kelimenin anlamı hakkında tahminler yürütebilsek bile bazılarımız tam olarak kelime anlamını bilmeyebilir.

Memba kelimesi Arapça kökenli olup manba yani "kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça'da nubū "(su) kaynayarak yeryüzüne çıkma, fışkırarak akma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

- Kaynak, pınar.

- Bir şeyin çıktığı yer. (Mec.)

Bununla beraber membaının bir diğer anlamı, ki bu anlam terim olarak geçmektedir, barajlarda suyun baraja geldiği kısma verilen isim olarak karşımıza çıkar.

Memba suyu ise, içinde erimiş mineraller bulunan, içme suyu olarak veya tedavi amacıyla kullanılan sudur.

Memba Nasıl Yazılır?

Günlük yaşantımızda yazı dili ile oldukça sık haşir neşir olmaktayız. Okuduğumuz dergi, gazete, kitaplarda ya da yazılan dilekçe ve mektuplardaki yazım kuralları ister istemez belleğimize kaydolur. Bu yüzden yazım kurallarına ve kelimelerin doğru yazımını öğrenmek zorundayız. Çünkü bu gibi durumlarda yanlış yaptığımız zaman isteğimiz dahilinde olmasa bile diğer insanların da yanlış yazmasına sebep olabiliriz. Yani farkına varmadığımız bir yazım yanlışı, bilmeyen birisi için yanlış yazdığımız kelimenin yazımının doğru olduğunu zannedip kelimenin yazımını yanlış öğrenebilir.

Bu durum memba kelimesi için de geçerlidir. Çünkü konuşma dilimizde doğrusunu bilsek bile ağzımızdan farklı bir kelime çıkabilir. Özellikle telaffuzda birbirine yakın harfler karıştırılabiliyor. Memba kelimesi için genelde karıştırılan nokta, ortadaki "m" harfinin söylenirken "n" olarak duyulması oluyor. Yani biz "memba" derken, karşı taraf "menba" olarak anlayabilir. Ama bu kelimenin doğru yazımı ve kullanımı "memba" şeklindedir.

Memba İle İlgili Cümleler

- Membaa ulaşma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz.

- Eğer gerekli membaı sağlayabilirsek bu işi hallederiz.

- İşlerimizin yoluna girmesi için bu işin membaını bulmamız gerekiyor.

- Su membalarına yakın olmak medeniyetlerin var olmasında etkili olmuştur.

- Membaı kuruttuğunuz için bir şey yapamıyoruz.