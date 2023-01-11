Memduh Şevket Esendal Kimdir? Memduh Şevket Esendal Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Memduh Şevket Esendal Kimdir?

Memduh Şevket Esendal birçok farklı alanda eserler ortaya çıkarmış önemli yazarlardandır. 29 Mart 1883 tarihinde Çorlu'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk dönemleri savaş yıllarına rastladığından çok fazla okul ortamında eğitim alamamıştır. Ancak kendini en iyi şekilde yetiştirmiş olan yazarlardandır. Arapça, Fransızca ve Farsça gibi dilleri iyi derecede öğrenmeyi başarmış ve ailesinin geçimini sağlamıştır. 1990 senesinde gümrük memuru olan Esendal, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılarak tüm Anadolu'yu gezme imkanı bulmuştur.

1921 senesinde Azerbaycan Bakü'ye elçi olarak gönderilmiştir. Buradan döndükten sonra ise "Meslek" adı verilen bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Farklı liselerde coğrafya öğretmenliği yapan Esendal, farklı ülkelerde elçilik görevlerinde de bulunmuştur. Birkaç dönem milletvekili olarak mecliste görev yapmış ve 1945 senesine gelindiğinde kendisini edebiyata adamıştır. Aynı zamanda çeşitli gazetelerde yazılar yayımlamıştır. Eserleri ile adından bahsettiren Memduh Şevket Esendal 1952 senesinde Ankara'da hayata gözlerini kapamıştır.

Memduh Şevket Esendal Edebi Kişiliği

Memduh Şevket Esendal edebiyat çevrelerinde sevilen isimler arasında yer alır. Modern Türk Öykücülüğünün en önemli yapı taşlarından biri olan sanatçı edebiyat dünyasında zaman zaman takma isimlerle de yazılar yazmıştır. Roman ve hikaye türünde birçok eser vermiştir. Türk Hikayeciliğinde oldukça önemli çalışmalar yaparak farklı anlayışlar getirmiştir. Tasvirli ve tahlilli bir konu anlatımı benimsemiştir. Bunun yanında durum yani kesit öyküleri kaleme almıştır.

Hikayelerinde anlattığı kişiler hep toplumun içinde görülebilecek kişilerdir. Köylü, esnaf, aylak, cahil ya da aydın karakterde kişileri hikayelerine kahraman olarak seçmiştir. Türk Edebiyatı'nda Çehov tarzında yazılan öykülerin ilk temsilcisi olarak bilinir. Gündelik hayatta dikkati çekmeyen detayları hikayelerinde konu olarak seçmiştir.

Günlük konuşma dilinde eserler ortaya çıkarmış olan yazar hayata ve olaylara karşı her zaman nesnel yaklaşmıştır. Daha çok kişilerini İstanbul ve Aksaray'daki orta tabaka insanlarından seçmiştir. Edebiyatsız edebiyat yapmayı kendine amaç edinen sanatçılardan biridir. Durum öyküsünün de ilk temsilcileri arasında yer alır.

Memduh Şevket Esendal'ın Eserleri

Memduh Şevket Esendal birçok farklı alanda eserler ortaya çıkarmış bir sanatçıdır. Öykü, roman ve tiyatro alanlarında bilinen eserleri vardır. Eserlerinde işlediği konular sade ve gündelik hayatın konularıdır. En önemli öyküleri arasında şunlar yer alır:

Otlakçı

Mendil Altında

Hava Parası

Temiz Sevgililer

Veysel Çavuş

Kelepir

Gödeli Mehmet

Gönül Kaçanı Kovalar

Bizim Nesibe

Önemli eserleri arasında yer alır. Roman olarak ise Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, Vassaf Bey önemli eserleri arasında bulunur. Eserlerinde ele aldığı kişiler ve konular gündelik yaşamın bir yerlerinde rastlayabilecek kadar hayatın içindendir. Ancak tüm olaylara dışarıdan bir bakış sunarak nesnel bir anlatım tercih eder. Öykülerini gereksiz süslemelerden tamamen arındırmış olan Esendal sade bir anlatıma sahiptir.