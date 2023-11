Memento Vivere Ne Demek? Memento Vivere Kimin Sözü, Hikayesi Ne?

Memento vivere, yaşarken karşılaşılan ufak tefek sorunları dert edenler için ölümün varlığını hatırlatır. Gündelik yaşamın mecbur kıldığı uğraşlar ve beraberinde getirdiği sorunlar, yaşamdan keyif almayı unutturur. İyi veya kötü her olay, zihni uzun bir süre meşgul eder. Ancak bunların hepsinin, ölümle son bulacağı akıldan çıkarılır. Bunu hatırlatan memento vivere ne demek, kimin sözü ve hikayesi ne bilmekte fayda vardır.

Memento Vivere Ne Demektir?

Latin kökenli bir söz olan memento vivere, İtalyancadır ve manası ise "yaşadığını hatırla" ya da "unutma yaşıyorsun"dur. Memento vivere, "öleceğini unutma" anlamına gelen memento mori ile birlikte kullanılır. Ünlü Roma İmparatoru Marcus Aurelius, bu sözü söylemesi için birini görevlendirmiştir. Amacı ise sadece bir insan olduğunun hatırlatılması ve bir gün öleceğinin unutturulmamasıdır. O aynı zamanda stoacı bir filozoftur ve bu ekole göre, "erdem tek iyi" olandır ve fani hayatla ilgili olan her şey, ancak erdemle birlikte değerlendirilebilir. Sağlık, lüks hayat ve zevk, kendi başlarına iyi veya kötü değillerdir. Yalnızca erdem ile birlikte anlam kazanmaları mümkündür. Hayatın sonu olan ölümün kaçınılmazlığını hatırlatan memento mori sözüne ek olarak, memento te hominem esse de "sadece bir insan olduğunu hatırla" der. Bu bakımdan üçünün de benzer mesajlar taşıdığı söylenebilir.

Memento Mori Anlamı Ne Demektir?

Memento vivere ile birlikte söylenen İtalyanca bir özdeyiş olan memento mori, "öleceğini hatırla", "bir gün öleceksin", "öleceğini hatırla ve buna göre yaşa" gibi manalara sahiptir. İster bir kral ister bir köle fark etmeksizin, bir gün herkes ölüm ile tanışacaktır. Dünyada saltanat ile zenginliğe sahip olmak ve bunun hiç sonu gelmeyecekmiş gibi yaşamak bilgeliğe yakışmayan davranışlardır. Stoacı filozof ve bir hükümdar olan Marcus Aurelius'a, her zaferinden sonra bu söz söylenmiştir. Bu, onun kibirlenmesini önlemiş ve dünyada kazanılan her zaferin burada kalacağını hatırlatmıştır. Bu açıdan bakıldığında memento mori, İslam felsefesi ile örtüşen bir anlama sahiptir. Hz. Muhammed (s.a.v), "Vaiz olarak ölüm yeter" diyerek insanoğlunun, her neye sahip olunursa olunsun ölümü unutmaması gerektiğini belirtmiştir.