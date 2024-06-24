Memleket İsterim Şiiri Sözleri - Cahit Sıtkı Tarancı Memleket İsterim Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı, Cumhuriyet dönemi şairlerinden biridir. Şiirlerinde lirik temaları işlemiş ve aradan geçen yıllara rağmen hala sıklıkla okunmaktadır. Onun en çok okunan şiirlerinden biri olan Memleket İsterim şiiri ülke hakkında yazılmış en güzel şiirlerinden biridir. Cahit Sıtkı Tarancı bu şiirinde görmek istediği ülkeyi anlatmaktadır. Şiirin daha derin anlamlarını merak edenler Memleket İsterim şiiri sözleri, Cahit Sıtkı Tarancı Memleket İsterim şiiri açıklaması ve incelemesi konuları hakkında bilgi edinmelidir.

Memleket İsterim

Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı TARANCI

Memleket İsterim Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" şiiri 1946'da kaleme alınmıştır. Şair bu şiirinde toplumsal barışı, huzuru ve mutluluk özlemini dile getirmektedir. Şiirde, bireyin ve toplumun arzularının kesiştiği noktada, ideal bir yaşam alanı, yani bir memleket tasvir edilir. Şiirin ana teması, bireysel ve toplumsal refahın, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünyadır. Şair şiirinde kimsenin sıkıntı çekmediği, herkesin mutlu olduğu bir ülke tasvir etmektedir.

Şair, şiirin başlangıcında "Memleket isterim, Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların çiçeklerin diyarı olsun," sözleri ile istediği vatanı doğa özellikleri ile betimlemektedir. Gökyüzünün mavi olması, kuşların ve çiçeklerin bulunması şairin huzur arayışının simgeleridir.

"Memleket isterim, Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; Kardeş kavgasına bir nihayet olsun," sözleriyle şair diğer insanlar içinde dilekte bulunmaktadır. Bireysel kavgaların sona ermesi, toplumsal huzuru da beraberinde getirecektir.

"Memleket isterim, Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; Kış günü herkesin evi barkı olsun," sözleriyle ise şair, toplumsal eşitliği istediğini dile getirmektedir. Şair kimse barınma sıkıntısı çeksin istememektedir. Herkesin eşit şartlarda yaşaması, sosyal adaleti beraberinde getirecektir.