Memlük Devleti’nin Kurucusu ve Kuruluşu - Memlükler Türk Mü, Özellikleri Neler, Nerede Kuruldu, Ne Zaman Yıkıldı?

Tarihteki en önemli İslam devletlerinden biri oldukları gerçeği, Memluklular kimdir sorusuna verilecek en kısa cevaptır. Kuzey Afrika'da bulunduğu için Memlükler Türk Devleti mi sorusu en çok merak edilenlerdir biridir. 1250 yılında ortaya çıkan ve uzun süreli bir devlet olmayı başaran Memlük Devleti'ni kim yıktı diye araştıranlar vardır. İşte Memlük Devleti'nin kurucusu kimdir sorusunun cevabı ve daha fazlası…

Memlük Devleti Kurucusu Kimdir?

Memlükler, ilk olarak 13. yüzyılda 1250-1517 yılları arasında İzzüddin Aybeg tarafından Mısır'da kurulmuştur. Eyyubi Devleti'ni yıkmayı başarmışlardır. Memlüklüler aslında, Eyyubi hükümdarlarının şahsi muhafızlığını yapmak ve askeri alanda kullanmak amacıyla Türk bozkırlarından getirilen kölelerdir. Memlük kelimesi de Arapça'da, "köle" anlamına gelir. İlk Memlük soyu, Bahrit Memluklerinden gelir. İsimlerini askeri eğitim gördükleri yerden, yani Nil'deki Rudha adasından alırlar. Bahrit, kelime anlamı olarak "denizden, nehirden gelen" anlamına gelir. Orada din bilimleri ve askeri eğitim de dahil olmak üzere çok nitelikli bir eğitim almışlardır. On sekiz yaşına geldiklerinde, padişahın kişisel muhafızlığını yapmaya başlamışlardır. Böylece Eyyubi sultanlarının amacı, görünürde padişaha bağlı olsalar bile sadakati sıkça sorgulanan emirlere karşı askeri bir güç oluşturmaktır.

Memlük Devleti Özellikleri

1382'den itibaren hüküm sürenler ise Burcî Memlukleri'dir. Bunlar, isimlerini Kahire'nin doğusunda yaşadıkları kaleden (burj) alırlar. Bahritler gibi Türk değil, Çerkes ve Gürcülerdir. Memlüklüler'de halk Arap olsa da, Bahritler zamanında Türkler, Burjilerde ise Çerkesler tarafından yönetilmişlerdir. Gerileme, Çerkeslerin hüküm sürdüğü dönemde başlar. Yavuz Sultan Selim'in padişahlığı döneminde Osmanlı ile Mercidabık ve Ridaniye savaşlarına (1516-1517) giren Memlükler ağır bir yenilgiye uğramış, halifeliği Osmanlı'ya vermiş ve himayesi altına girerek yıkılmıştır.

Memlük Devleti Hükümdarları Kimlerdir?

Aşağıda 267 yıl boyunca hüküm süren Memlük Devleti'nin Bahrit Dönemi sultanları verilmiştir.