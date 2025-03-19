Men Etmek Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Menetmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizde birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili kurallar sabit olmakla birlikte bazı özel durumlar nedeniyle farklı yazımlar olabilir. Dolayısıyla Türkçede birleşik kelimelerin bazıları ayrı, bazıları ise bitişik şekilde yazılmaktadır. Örneğin "fark etmek" ayrı yazılırken "affetmek" bitişik yazılır. En çok yanlış yazılan birleşik kelimelerden biri olan men etmek nasıl yazılır ve TDK'ye göre menetmek ayrı mı bitişik mi yazılır merak edilmektedir.

Men Etmek Nasıl Yazılır?

"Men etmek" kelimesi bir şeyin yasaklanması, engellenmesi ya da önlenmesi anlamına gelen bir birleşik fiildir. Men kelimesi Arapça kökenlidir ve "yasak" anlamına gelirken, etmek yardımcı fiiliyle birleşerek bir eylem oluşturur. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre men etmek kelimesi ayrı yazılmalıdır.

Yanlış yazımlara örnekler:

Menetmek

Menet

Menet diyor

Doğru kullanım örneği:

Yetkililer, belirli bölgelerde araç girişini men etti.

TDK'ye Göre Menetmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre men etmek kelimesi ayrı yazılmalıdır. Çünkü Arapça'dan dilimize geçen men kelimesi kendi başına anlam taşıyan bir kelimedir ve etmek yardımcı fiiliyle birleşerek fiil haline gelir. Bu tür kelimeler Türkçede genellikle ayrı yazılır.

Benzer şekilde yazımı karıştırılan kelimeler:

Fark etmek (doğru yazım) → Farketmek (yanlış yazım)

Kayıt etmek (yanlış yazım) → Kayıt altına almak (doğru yazım)

Hissetmek (doğru yazım) → His etmek (yanlış yazım)

Bu nedenle men etmek nasıl yazılır ve TDK'ye göre menetmek ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının doğru cevabı "men etmek" şeklinde kelimenin ayrı yazılması gerektiğidir.