Menakıbname Nedir? Türk Edebiyatında Ve Anadolu Sahasında Yazılan Menakıbnameler Ve Yazarları

Çok eski zamanlardan bu yana edebiyat hayatı anlamak için önemli bir araç olmuştur. Menakıbname nedir? Sorusuna cevap arayan herkes diğer edebi türlerde de olduğu gibi edebiyat ve hayat ilişkisini görecektir. Türk Edebiyatında ve Anadolu Sahasında yazılan menakıbnameler ve yazarları edebiyat tarihini takip etmek ve Anadolu'nun kökenlerini daha yakından izlemek için öğrenilmesi gerekenlerdendir. Peki ya menakıbname nedir?

Menakıbname Nedir?

Menakıbname Divan edebiyatında kullanılan nesir türlerinden bir tanesidir. Kelime anlamı Arapça kökenli olup, meziyet veya hüner anlamına gelmektedir. Beceri anlamına da gelen menakıbname hem tasavvuf hem de tarikat erbaplarının da kullanmış olduğu bir nesir türüdür.

Tarikat büyüklerini veya tarikatları konu alan bir nesir türü olarak bilinir. Menakıbnamede hiçbir mekân ya da tarih olmaz. Tamamen gelenek ve görenekleri esas alarak velileri konu alır ve menakıbname kullanılan eserlerde yazarlar genellikle anonimdir.

Konunun daha net anlaşılabilmesi için menakıbname özelliklerini aşağıda sıraladık:

Menakıbname türünde yazarlar genellikle anonimlerdir.

Anlatım olarak menakıbnameler oldukça kısa ve sadedirler.

Menakıbnameler genelde tarikat şeylerini veya bir veliyi konu olarak seçerler.

Menakıbnamede adı geçen kahramanlar hayal ürünü değil, gerçektirler.

Dini nesir olarak da düşünmek mümkündür.

Anlatım olarak menakıbnameler kısa ve sade olduklarından okurlar kolayca anlatılmak isteneni kavrarlar.

Menakıbnamelerde bahsedilen kahramanların özellikleri de verilir.

Devrin özelliklerini menakıpnamelere bakıp anlamak mümkündür çünkü menakıbnameler kendi dönemleri hakkında da dolgun bilgiler taşırlar.

Gelenek ve görenekler menakıbnamelerde ön plandadır.

Genelde Arapça veya Farsça'dan oluşurlar.

Menakıbname Örnekleri

Menakıbnamenin en önemli örnekleri aşağıdaki gibidir: