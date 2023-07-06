Menekşe Bitkisinden Kopan Yaprağın Toprağa Dikilerek Yeni Bir Bitki Üretilmesi Hangi Üreme Şeklidir?

Saksı bitkilerinin en güzellerinden menekşeyi pek çok kişi çoğaltmıştır. Bu işlemi yaparken genellikle menekşenin kopan yaprağından faydalanılmaktadır. Basit bir işlem belki evet, ancak bu yöntemle yeni bir bitki elde etmek botanik biliminde yer alan bir üreme şeklidir. Menekşe bitkisinden kopan yaprağın toprağa dikilerek yeni bir bitki oluşması hangi üreme şekli? İşte yanıtlar…

Menekşe Yaprağını Toprağa Dikerek Çoğaltma İşlemi Hangi Üreme Şeklidir?

Cam kenarlarının güzeller güzeli süsleri menekşeler hemen herkesin evinde sevilerek bakılan bitkilerden. Kadifemsi dolgun yaprakları, göz alıcı renklerde çiçekleri ile gerçekten çok güzel bir bitki türü olan menekşe pek çok kişi tarafından sevildiği için çoğaltılmak istenmektedir. Bahsi geçen çoğaltma işlemi menekşe yaprağı suda filizlendirilerek ya da direkt toprağa dikilerek yapılmaktadır.

Menekşeden kopan yaprağın sapını doğrudan nemli toprağa ekip, saksıya nemli bir oram hazırlamak yeni menekşe bitkisinin köklenmesini sağlayacaktır. Bu süreçte saksıya şeffaf bir naylon örtü örtmek sera iklimi sağlayacak, en geç 2-3 hafta içinde yaprakların toprak içinde köklenmesini kolaylaştıracak, yeni bir menekşe filizi oluşturacaktır. Bu kadar basitçe yapılan bu çoğalma işlemi botanik dalına ait bir üreme şeklidir. Bahsi geçen üreme şekli 'vejetatif üreme' dir. Bir bitkiden ayrılan doku parçasının, ait olduğu ana bitkiyle aynı genetik özelliklere sahip yeni bir bitki olarak çoğalmasına vejetatif üreme denmektedir. Bu üreme şekli eşeysiz üreme türleri arasına girer.