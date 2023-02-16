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Giriş Tarihi: 16.2.2023 10:00 Son Güncelleme: 16.2.2023 10:00

Menfur Ne Demek? Menfur Olay Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçede merak edilenlerden biri de menfur ne demek sorusudur. Bu araştırma, menfur kelimesinin kökeni ve etimolojisi merkezli yapılabilir. Söz konusu kelime günlük yaşamda dahi yaygın şekilde kullanılır. Menfur cümle içinde kullanımı, kelimenin ifade ettiği anlamın daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Menfur olay ne demek sorusunu sizler için araştırdık ve yazımızın devamında istifadenize sunduk.

Menfur Ne Demek? Menfur Olay Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Menfur ne demek araştırması için küçük bir sözlük incelemesi yapabilirsiniz. Menfur kelimesinin kökeni ve etimolojisi de bu anlamda merak edilenler arasındadır. Kelimenin kökenine inmeniz, bu kelimenin hangi dilden dilimize geçtiğini de gösterecektir. Menfur cümle içinde kullanımı ile ilgili de çok sayıda örnekle karşılaşabilirsiniz. Bu cümlelerde bahse konu kelimenin genellikle "menfur olay" şeklinde kullanıldığı görülür. Menfur olay ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Menfur Ne Demek?

Menfur, Arapça kökenli bir kelimedir. Zaman içerisinde Türkçede de kullanılmaya başlanan bu kelime olumsuzluk ifade eder. Günlük konuşma dilinde de menfur kelimesinin kullanıldığını görebilirsiniz. TDK kaynaklarındaki menfur kelimesinin karşılığı incelendiğinde aşağıdaki anlamlara karşılık geldiği görülür.

  • Nefret edilen
  • Tiksindirici
  • Tiksinti
  • İğrenç

Menfur kelimesinin kullanım alanına baktığınızda bu kelimenin hem canlı hem de cansız varlıklar için kullanılması dikkat çeker. Menfur kelimesinin daha çok siyasiler tarafından kullanıldığını görebilirsiniz. İğrenç kelimesini kullanmak yerine menfur kelimesinin kullanılması, cümledeki sert ifadeyi daha da yumuşak hale getirir.

Menfur Olay Ne Demek?

Menfur kelimesi daha çok "menfur olay" şeklinde kullanılır. Menfur olay "iğrenç, tiksindirici olay" anlamına gelir. Herhangi bir durum karşısında istenmeyen sonuçların yaşanması durumunda bu kelimenin kullanıldığı görülür. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • Yaşanan menfur olay karşısında millet olarak tepkimizi ortaya koyduk.
  • Son dönemde gelişen menfur olay, tüm siyasiler tarafından şiddetle kınandı.

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Menfur Ne Demek? Menfur Olay Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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