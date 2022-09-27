Mengücekliler Nerede Kuruldu? Mengücekliler Beyliği Mimari Eserleri, Kurucusu, Kuruluş ve Yıkılış Tarihi

Mengüçlü Beyliği olarak da bilinen Mengücekliler kuruluş ve yıkılış tarihi oldukça önemlidir. Erzincan taraflarında kurulduğu için o bölgede Mengücekliler mimari eserleri sayısı oldukça fazladır. Mengücekliler tarihi incelendiğinde, Oğuz boylarından geldiği görülür. Mengücekliler kimdir sorusuna ayrıntılı cevap arayan kişiler vardır. İşte Mengücekliler hakkındaki detaylar…

Mengücekliler Nerede Kuruldu?

Büyük Selçuklu Devleti'nin, Bizans İmparatorluğu ile savaştığı Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Anadolu tam anlamıyla bir Türk yurdu olmuştur. Merkezi Erzincan olan Mengücekliler Beyliği, 1071 - 1252 yılları arasında hüküm sürmüştür. Büyük Selçuklu Devleti'ne çalışan bir komutan olan Mengücek Gazi tarafından kurulan bu beyliğin toprakları arasında, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar yer alır. 181 yıl süre boyunca, bugünkü Doğu Anadolu topraklarında bir beylik olarak varlığını korumuştur. Mengücek Gazi'nin ölümünden sonra başa geçen oğlu İshak'tan sonra beylik, Erzincan ve Divriği kolu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. I.Alaeddin Keykubad, 1228 yılında Erzincan kolunu ortadan kaldırmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti ise Divriği kolunu 1252 yılında topraklarına katmıştır. Türk beylikleri içinde Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanan son beylik olma özelliğine sahiptir.

Mengüceklilerin günümüze kadar uzanmayı başarmış eserleri arasında, Divriği Ulu Camii, Divriği Kalesi, Darüşşifa, Kale Camii, Sitte Melik, Kamereddin ve Kemankeş türbeleri bulunur.

Mengüceklilerin Beyleri Kimdir?

1071-1252 yılları arasında Erzincan ve çevresinde bir beylik olarak varlıklarını sürdüren Mengücekliler'in, gelmiş geçmiş tüm beyleri aşağıda sıralanmıştır.