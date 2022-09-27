Menteşeoğulları Nerede Kuruldu? Menteşeoğulları Beyliği Hangi Boydan, Kurucusu Kim, Özellikleri Neler?

Menteşeoğulları nerede kuruldu sorusuna cevap aranırken beyliğin bir kısım özelliklerine de yoğunlaşmanız gerekir. Selçuklu ve Osmanlı Devleti için önem arz eden bu beylik hakkında bilgi sahibi olmak, tarih bilincinizi artıracaktır. Coğrafyada inşa edilen Menteşeoğulları Beyliği eserleri ilgi çeken mimariler arasındadır. Bunun yanında, Menteşeoğulları Beyliği başkenti, Menteşeoğulları Beyliği Osmanlı Devletine nasıl katılmıştır, kim kurdu gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Menteşeoğulları Beyliğinin Kuruluşu

Menteşeoğulları Beyliği 1300 yılında, Selçukluların uç beyliği olarak kurulmuştur. Söz konusu beylik, Aydın ve Denizli illerinin güneyindeki coğrafyada hüküm sürmüştür. Beyliğin son derece güçlü bir deniz donanması vardı. İlk kurulduğu yıllarda beylik Selçukoğulları ve İlhanlılara tabi idi. İlerleyen dönemde Osmanlı Devleti ile de mücadele eden beylik, mücadelesine devam edemeyerek 1424 yılında Osmanlının bir eyaleti haline gelmiştir.

Menteşeoğulları Beyliği'nin kurucusu olan Menteşe Bey, Elbistan Bey'inin oğludur. Menteşe Bey'den sonra beyliğin başına Mesud Bey geçmiştir. Mesud Bey'den sonra ise beyliğin idaresi Orhan Bey'e geçmiştir. 1424 yılından itibaren Menteşeoğulları Beyliği, Osmanlı Devleti'ne bağlı, Menteşe Sancakbeyliği adıyla anılmıştır. Bu dönemde beyliğin idaresini sağlayan İlyas Bey, Çelebi Mehmed aleyhine düzenlenen ittifaka katılmıştır. Çelebi Mehmed'in müttefik isyanını bastırması üzerine İlyas Bey onun hâkimiyetini tanımak zorunda kalmıştır.

Menteşeoğulları Beyliği Eserleri

Menteşeoğulları Beyliği, kurulduğu coğrafyada inşa ettiği eserleri ile de ön plana çıkan bir beyliktir. Beyliğin bulunduğu coğrafya bu dönemde cami, medrese ve imaret türündeki eserlerle dolmuştur. Milas Ulu Camii, yine Milas'da bulunan Hacı İlyas Camii, Peçin'de inşa edilen Ahmed Gazi Medresesi, Menteşeoğulları Beyliği'nden kalma eserlerdir.

Menteşeoğulları Beyliği Özellikleri

Menteşeoğulları Beyliği, bir kısım özellikleri ile ön plana çıkan bir beyliktir. Söz konusu beyliğin özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Denizli ve Muğla dolaylarında kurulmuş olan bir beyliktir.

Deniz kuvvetleri son derece gelişmiş olan beylik, Akdeniz coğrafyasında çeşitli fetihler yapmış, Venedikliler ile yoğun şekilde mücadele etmiştir.

Beylik, Yıldırım Bayezid döneminde alınmış olsa da Ankara Savaşı'ndan sonra bağımsızlığa kavuşmuştur.

Menteşeoğulları Beyliği 1424 yılında, Sultan 2. Murat tarafından Osmanlı Devleti'ne katılmıştır.

Osmanlı Devleti'ne katılma sonrasında beylik, Menteşe Sancakbeyliği olarak anılmıştır.

Türk tarihi açısından son derece önemli bir beylik olan Menteşeoğulları Beyliği, Osmanlı Devleti tarafından özel bir statüye tabi tutulmuştur. Bu beylik ile ilgili birçok tarih araştırmasının yapıldığı da bilinen bir gerçektir.