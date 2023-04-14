Mentor Ne Demek? Mentör Nedir, Ne İş Yapar, Kim Olabilir?

Mentor ne demek sorusunu araştırmak için kısa bir sözlük incelemesi yapabilirsiniz. Mentör nedir ya da ne iş yapar konularını araştırmak için de çok sayıda kaynak ile karşılaşabilirsiniz. Mentor Fransızca bir kelime olduğu için Türkçede bu kelimenin nadiren kullanıldığını görürsünüz. Mentor kelimesinin kökeni incelendiğinde kelimenin anlamı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz. Mentörlük nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mentor Ne Demek?

Mentor, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Kelimenin kullanımı Antik döneme kadar uzanır. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamı ile ilgili bilgiye denk gelirsiniz. Buradaki anlam incelendiğinde mentor kelimesinin "yönder" olarak tanımlandığı görülür.

Yönder kelimesi de Türkçede çokça kullanılan bir kelime değildir. Söz konusu kelime "danışman ya da danışan" kelimesi ile eşanlamlıdır. Bir kişinin hedefine ulaşması için ona yardımcı olan kişiler mentor olarak adlandırılır. Bu durum bir düşünce, bir iş ya da olgu ile ilgili olabilir.

Mentörlük Nedir?

Mentor sözcüğünden yola çıkarak üretilen mentörlük de danışmanlık anlamına gelir. Eski dönemlerde de toplum içinde danışmanlık yapan kişiler vardı. Her ne kadar mentor kelimesinin Fransızca olduğu bilinse de çok eski dönemde de bu kelimenin kullanıldığı dikkat çeker. Antik Çağ'a kadar uzanan dönemde de kelimenin kullanıldığı görülür. Çok eski dönemlere ait eserler incelendiğinde mentor ve mentörlük kelimelerinin cümle içinde kullanıldığı anlaşılır. Bu cümle yapıları incelendiğinde kelimenin anlamı çok daha iyi anlaşılacaktır.