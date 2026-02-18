Merdiven altı eğitime geçit yok

Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi anayasal bir zorunluluk olarak uygulanıyor. Anayasa'nın 42'nci maddesi ile Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda resmi, özel ya da gönüllü her türlü eğitim faaliyeti Milli Eğitim Bakanlığı iznine tabi tutuluyor. Ancak yapılan incelemeler son dönemde "eğitim merkezi", "ödev evi", "koçluk", "danışmanlık" gibi farklı adlar altında izinsiz faaliyetlerin yaygınlaştığını ortaya koydu. Bu tür uygulamalar kayıtdışılık, ekonomik kayıp, sosyal riskler ve milli güvenlik açısından tehdit olarak değerlendiriliyor.

İHBAR HATTI KURULDU

Bu tablo üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, izinsiz eğitimle mücadelede yeni bir adım attı. Bakanlık, mevcut uygulamalara ilaveten "İzinsiz Eğitim

Faaliyeti İhbarı" sistemi kurup vatandaşların sürece doğrudan katkı sunmasını sağladı. Ayrıca 2015 ve 2023 yıllarında yayımlanan genelgelere ek olarak 3 Şubat 2026 tarihinde yeni bir genelge yayımlanarak denetim mekanizmaları güçlendirildi. Yapılan denetimlerde, yönetmelikte kurum türü olarak yer almayan adlar altında fiilen eğitim ve öğretim faaliyeti yürütüldüğü belirlendi.

KOMİSYONLAR DENETİMLERİ SÜRDÜRECEK

Yeni genelge kapsamında illerde oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonları çalışmalarını sürdürecek. Bu komisyonlarda milli eğitim müdürlükleri, belediyeler, defterdarlık, SGK, emniyet birimleri ve ilgili kamu kurumları yer alacak. Denetimlerde faaliyetin niteliği, hizmet alan kişiler, verilen ilanlar ve kullanılan materyaller ayrıntılı biçimde incelenecek. Eğitim merkezi, yurtdışı eğitim danışmanlığı, koçluk merkezi, ödev evi, etüt merkezi, test evi, öğrenci apartı ve benzeri adlar altında yürütülen faaliyetlerin eğitim kapsamına girip girmediği tutanaklarla tespit edilecek. İzinsiz faaliyet belirlenen yerler hakkında idari para cezası uygulanacak ve faaliyetlerine kesinlikle izin verilmeyecek. Ruhsata aykırı durumlarda işyerleri kapatılabilecek. Kamu kurumlarının eşzamanlı çalışmasıyla izinsiz eğitim faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.