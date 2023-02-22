Meriç Nehri Nerede? Meriç Nehri Nereden Doğar, Nereye Dökülür ve Hangi Ülke İle Sınır?

Meriç nehri nerede, Balkanların en büyük nehirlerinden birisidir ve Bulgaristan'da bulunmaktadır. Meriç nehriyle alakalı, nereden başlayıp nerede bitiyor sorusunun cevabı şu şekildedir; Bulgaristan'dan doğmakta ve Edirne'den geçerek Ege Denizine dökülmektedir. Meriç nehri ülkemizde ki en ünlü nehirlerden biridir. Ülkemizin batı sınırını oluşturmaktadır. Bir yerden bir yere doğup akmaktadır. Meriç Nehri nereye dökülür, Meriç nehri hangi ülke ile sınır ve daha birçok sorunun yanıtı aşağıda yer almaktadır.

Meriç Nehri Nerede?

Meriç nehri nerede sorusunun yanıtı basittir, Bulgaristan'da bulunmaktadır. Uzunluğu 480 km olarak Meriç nehri Balkanlar'ın en büyük nehirlerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Meriç nehri nereden doğar, nereden başlayıp nerede bitiyor bunlardan bahsedelim. Bulgaristan'dan doğar ve Edirne'den geçerek Ege Denizine dökülür. Meriç nehri havzalarından bir tanesi de Yunanistan'dan geçmektedir. Peki Meriç Nehri nereye dökülür, bu nehir Bulgaristan'dan doğarak Ege Denizine dökülen bir nehir olarak akıllarda yer almaktadır. Bulgaristan'da doğan en büyük nehir özelliğini taşıyan Meriç nehri Türkiye'de bulunan 10. en büyük akarsu olarak kabul edilmektedir.

Meriç Nehri Nereden Doğar, Nereye Dökülür ve Hangi Ülke İle Sınır?

Meriç Nehri hangi ülke ile sınır olduğunu bilmek gerekmektedir. Meriç nehri Bulgaristan'dan doğmakta ve Türkiye ile Yunanistan'ın sınırını ayırmaktadır. Bulgaristan üstünden akmaya başlayan Meriç nehri Edirne'den ülkemize giriş yaparak Ege Denizine doğru akmaya devam etmektedir. Türkiye'deki en büyük 10. akarsu olarak bilinen Meriç nehri aynı zamanda Bulgaristan'da doğan en büyük nehir olma özelliğine sahip nehirdir. Hırçın bir nehir olmasından kaynaklı olarak kendi kıyısına da zarar veren bir nehirdir.