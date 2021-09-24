Merkep Eş Anlamlısı Nedir? Merkep Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eski kelimeler zaman geçtikçe ne yazık ki unutuluyor ve yerini modern versiyonlarına bırakıyor. Bazı eski kelimeler zamana dirense ve hala kullanım alanı bulsa bile ne yazık ki bu durum hepsi için geçerli değil. Merkep kelimesi içinde durum böyle… Günlük konuşma dilinde merkep kelimesine sık rastlanılmıyor. Bu nedenle de merkebin eş anlamlısı ve manası herkesçe bilinmiyor. Lakin eski kelimelere meraklı olanlar tarafından bu kelimenin manası ve eş anlamlısı halen merak ediliyor. İşte merkep eş anlamlısı ve manası…

MERKEP EŞ ANLAMLISI

Merkep sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Günümüzde de pek fazla merkep kelimesinin kullanımına rastlanılmamaktadır. Merkep kelimesi yerine bu kelimenin eş anlamlısı daha çok kullanılmaktadır. Peki merkep kelimesinin eş anlamlısı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre merkebin eş anlamlısı eşek, karakaçandır. Yani merkep eş anlamlısı olarak eşek kelimesi kullanılmaktadır. Hatta öyle ki günümüzde merkep kelimesinin kullanımı kaybolmuş ve eşek kelimesi tekel haline gelmiştir.

MERKEP NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MERKEP TANIMI

Merkep kelimesi Arapça kökenlidir. Merkep sözcüğü Arapça rkb kökünden türeyen ve binek yahut taşıt aracı anlamlarına gelen markap kelimesinden dilimize geçmiştir. Tarihte merkep kelimesi ilk kez 1330 yılında Aşık Paşa'nın Garibname isimli eserinde "binek hayvanı" manası ile kullanılmıştır. Merkep kelimesi sıklıkla Nasrettin Hoca masallarında geçmektedir.

Merkep kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre binilen vasıta veya direkt olarak eşek anlamına gelmektedir. Günümüzde ise merkep kelimesi eşek anlamında kullanılmaktadır. Hatta öyle ki merkep kelimesi unutulmuş ve yerini tekel olarak eşek kelimesi almıştır.