Merkez Efendi Türbesi Nerede? Merkez Efendi Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Merkez Efendi, ilk eğitimini Manisa'da tamamlamış, daha sonra İstanbul'a gelerek Hızır Velüyiddin Efendi ve Mevlana Ahmet Paşa'dan dersler almıştır. Merkez Efendi Türbesi, ziyaretçiler için açıktır ve İstanbul'da tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yer olarak kabul edilir. Türbe, tasavvuf geleneğine ve İslam kültürüne ilgi duyan kişiler tarafından sıkça ziyaret edilir. Ziyaret etmek isteyenlerin Merkez Efendi Türbesi nerede, nasıl gidilir, kaça kadar açık gibi konuları bilmesi gerekmektedir.

Merkez Efendi Türbesi Nerede?

Merkez Efendi Türbesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Merkez Efendi Cami'nin avlusunda yer almaktadır. Merkez Efendi Türbesi adres: Merkez Efendi Mahallesi 34015 Zeytinburnu - İSTANBUL

Merkez Efendi Türbesi'ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Merkez Efendi Türbesi'ne nasıl gidildiğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Toplu taşımayla:

Merter Otogarı'ndan kalkan 36T otobüsüne binip "Merkez Efendi Camii" durağında inebilirsiniz.

Zeytinburnu Metro İstasyonu'ndan yürüyerek 10 dakikada ulaşabilirsiniz.

İETT Otobüsleri: Mevlanakapı durağında inilir. Yaklaşık 400 m yürünerek ulaşılabilir. Duraktan geçen otobüsler: 48A : Göktürk - Kazlıçeşme 85C : Davutpaşa YTÜ - Kazlıçeşme 93 : Zeytinburnu - Eminönü 93C : Zeytinburnu - Beyazıt 93M : Zeytinburnu - Mecidiyeköy 93T : Zeytinburnu - Taksim MR12 : Kazlıçeşme - Vezneciler



Özel araçla:

E-5 karayolunu kullanarak Zeytinburnu'na ulaşabilirsiniz. Merkez Efendi Camii'nin otoparkını kullanabilirsiniz.

Merkez Efendi Türbesi'nin ziyarete açık olduğu saatler:

Her gün: 08:00-18:00

Merkez Efendi Türbesi'nin giriş ücreti: