Merkezi pay ölçer nedir? Merkezi sistem ısı pay ölçer nasıl hesaplanır?

Merkezi sistemle ısınan bina, apartman veya sitelerde merkezi pay ölçer terimi ön plana çıkmaktadır. Merkezi ısı pay ölçer, pay ölçer, ısı sayacı gibi de adlandırılmaktadır. Merkezi sistemlerde ısı kaynağı doğalgaz kazanı, kaskad yer tipi duvar tipi merkezi kazan, kömür kazanı, fuel-oil kazanı olabilmektedir. Merkezi binalara tanım olarak merkezi doğal kazanlı bina, merkezi kaskadlı apartman, kalorifer kazanlı site gibi adlandırmalarda yapılabilmektedir.

MERKEZİ PAY ÖLÇER NEDİR?

Merkezi sistemli binalarda radyatör üzerine takılarak tüketilen ısı enerjisini hesaplamaya yarayan cihaza pay ölçer denilmektedir. Pay ölçer kullanılan merkezi binalara genel olarak kısaca merkezi pay ölçerli bina tanımı yapılmaktadır.

Radyatördeki ısı enerjisini ölçerek hesaplayan ısı pay ölçerdir. Her radyatörün ısı enerjisi tüketimini ölçen, her bir radyatörün enerji tüketim payını ölçen olarak da adlandırılmaktadır.

MERKEZİ SİSTEM ISI PAY ÖLÇER NASIL HESAPLANIR?

Merkezi pay ölçer asıl kullanım alanı merkezi ısıtma sistemlerinde bağımsız bölümdeki radyatörlerin tüketimini hesaplamaktır. Her bir bağımsız bölümün ısı gider faturasını hesaplayarak tüketiciye sunar. Yeni tip merkezi sistem binalarda mobil sistemli olduğundan kalorimetre kullanılmaktadır. Bu şekilde bir dairenin bireysel ısı enerjisi tüketimini hesaplanmasını sağlar.

MERKEZİ PAY ÖLÇER NASIL ÇALIŞIR?

Merkezi ısı pay ölçer çalışma prensibi olarak her radyatöre bir pay ölçer takılmakta ve tüketilen enerji miktarı üzerinden ödenecek yakıt bedeli hesaplanmaktadır. Buna göre her daire kullandığı kadar yakıt bedeli ortaya çıkmaktadır. Aylık olarak dairelere faturalar bu şekilde gelmektedir.

MERKEZİ PAY ÖLÇER NASIL KULLANILIR?

Merkezi sistemle ısınan binalarda eskiden yakıt bedelleri metrekare üzerinden hesaplanmaktaydı. Yeni sistem ile beraber her radyatöre bir pay ölçer takılarak, tüketilen enerji miktarı üzerinden ödenecek yakıt bedeli ortaya çıkarılmaktadır. Bu sistemin çalışması için binada bulunan tüm kalorifer peteklerine uzaktan okumalı ısı ölçüm ekipmanları eklenmektedir. Ayrıca oda sıcaklığını ayarlayan veya sabit tutan özel radyatör vanaları takılmaktadır. Isı pay ölçer cihazı ise peteğin üzerine monte edildikten sonra kullanılmaya başlanabilir. Bu ekipman sayesinde dairelerin ısı tüketimi daireye girilmeden ölçülebilmektedir.