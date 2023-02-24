Merkezkaç Kuvveti Nedir? Merkezkaç Kuvveti Formülü Nedir, Örnekleri Neler?

Merkezkaç kuvveti nedir araştırması için öncelikle fizik kaynaklarını incelemeniz gerekir. Merkezkaç kuvveti, lise dönemi fizik müfredatında yer alan bir konudur. Bu kuvvetin nasıl hesaplanacağı da bu derste anlatılır. Merkezkaç kuvveti nasıl hesaplanır? Bu hesaplama için kullanılan bir formül vardır. Formül üzerine gerekli parametreleri yerleştirdiğinizde hesaplamanın çok kolay olduğunu göreceksiniz. Merkezkaç kuvveti formülü ve örnekleri yazımızın devamında.

Merkezkaç Kuvveti Nedir?

Merkezkaç kuvveti Newton yasalarında bulunmayan, gerçekte de olmayan bir kuvvet türüdür. Kuvvet çeşitlerinin özelliklerine göre çeşitli hesaplama yöntemleri vardır. Merkezkaç kuvvetinin nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biridir.

Newton yasalarına göre bir cisme kuvvet uygulandığında cisim hareket eder. Hareket eden bir cisme müdahale edilmediği sürece de cisim hareketini devam ettirir. Merkezkaç kuvveti, adından da anlaşılacağı gibi merkezden uzaklaşma ile ilgili durumu ifade eder.

Merkezkaç Kuvveti Formülü ve Örnekleri

Merkezkaç kuvvetinin hesaplanması için bulunmuş bir formül kullanılır. Fmk =m.V2/r formülü bu kapsamda kullanılan merkezkaç kuvvetidir. Merkezkaç kuvveti merkezden uzaklaşma neticesinde ortaya çıkan bir kuvvettir.

Merkezkaç kuvveti örneklerle çok daha kolay anlaşılabilir. Bu kuvvetin başlıca örneği virajlarda araçların savrulmasıdır. Viraja ne kadar hızlı girilirse araç o kadar fazla savrulacaktır. Yani aracın hızı arttıkça merkezkaç kuvveti de doğru orantılı şekilde artacaktır.

Elinize bir taş ya da ağır bir cisim alıp bunu bir ipe bağlayıp çevirdiğinizde merkezkaç kuvvetinin ne olduğunu görebilirsiniz. Kova içindeki suyun karıştırılması halinde de bu kuvvet çeşidine örnek karşınıza çıkacaktır.