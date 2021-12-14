Merkür gezegeni hakkında bilgiler - Merkür’ün özellikleri

Gezegenler ve güneş sistemi kişilerin merak ettiği konular arasında yer alır. 9 tane farklı gezegenin bulunduğu güneş sisteminde gezegenin hareketlerinin insanların yaşamsal enerjilerini de etkileğine inanılır. Güneş sisteminde yer alan en küçük gezegen olarak bilinen Merkür gezegeni hakkında da kişiler sık sık araştırma yapmaktadır.

Merkür gezegeni nasıl oluştu?

Güneş sisteminde gezegenlerin meydana gelmesinin çarpışmalara bağlı olarak gerçekleştiği iddia edilir. Bu gezegenlerden biri olan Merkür için de 3 farklı senaryo bulunmaktadır. Teorilere göre gezegenlerin erken zamanda oluşum süreçleri 8 çekirdeğin çarpışması ile meydana gelmiştir. Bunlardan biri olarak bilinen Tiamat da Ay ve Dünya'nın doğmasına yol açmıştır. Merkür'ün doğuşunda ortaya atılan ilk senaryo ise gezegenle büyük bir gök cisminin çarpışmasıdır. Fakat, Merkür'ün bugünkü hale gelebilmesi için yaşanılan çarpışmanın hem yavaş hem de hızlı olduğu iddia edilmektedir. Bu özellikler ile yaşanan çarpışma sonucunda Merkür'de bulunan bazı materyaller dibe çökerek gezegenin ortaya çıkmasına yol açtı.

Bir diğer senaryo ise vur – kaç senaryosudur. Burada da büyük bir gök cisminin Merkür'e omuz atarak çarptığıdır. Bu olasılık en çok kabul edilen senaryodur. Bu senaryoya göre çarpışma hızı daha yavaş ve kenardan olduğu için hasar da daha az olmuş ve Merkür oluşmuştur.

Merkür'ün oluşumu ile ilgili ortaya atılan son senaryoda ise küçük gök cisimlerinin Merkür'e ard arda çarpması dile getirilir.

Merkür gezegeninin özellikleri