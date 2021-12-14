Merkür gezegeni hakkında bilgiler - Merkür’ün özellikleri

Gezegenler ve güneş sistemi kişilerin merak ettiği konular arasında yer alır. 9 tane farklı gezegenin bulunduğu güneş sisteminde gezegenin hareketlerinin insanların yaşamsal enerjilerini de etkileğine inanılır. Güneş sisteminde yer alan en küçük gezegen olarak bilinen Merkür gezegeni hakkında da kişiler sık sık araştırma yapmaktadır.
Merkür gezegeni nasıl oluştu?
Güneş sisteminde gezegenlerin meydana gelmesinin çarpışmalara bağlı olarak gerçekleştiği iddia edilir. Bu gezegenlerden biri olan Merkür için de 3 farklı senaryo bulunmaktadır. Teorilere göre gezegenlerin erken zamanda oluşum süreçleri 8 çekirdeğin çarpışması ile meydana gelmiştir. Bunlardan biri olarak bilinen Tiamat da Ay ve Dünya'nın doğmasına yol açmıştır. Merkür'ün doğuşunda ortaya atılan ilk senaryo ise gezegenle büyük bir gök cisminin çarpışmasıdır. Fakat, Merkür'ün bugünkü hale gelebilmesi için yaşanılan çarpışmanın hem yavaş hem de hızlı olduğu iddia edilmektedir. Bu özellikler ile yaşanan çarpışma sonucunda Merkür'de bulunan bazı materyaller dibe çökerek gezegenin ortaya çıkmasına yol açtı.
Bir diğer senaryo ise vur – kaç senaryosudur. Burada da büyük bir gök cisminin Merkür'e omuz atarak çarptığıdır. Bu olasılık en çok kabul edilen senaryodur. Bu senaryoya göre çarpışma hızı daha yavaş ve kenardan olduğu için hasar da daha az olmuş ve Merkür oluşmuştur.
Merkür'ün oluşumu ile ilgili ortaya atılan son senaryoda ise küçük gök cisimlerinin Merkür'e ard arda çarpması dile getirilir.
Merkür gezegeninin özellikleri
- Merkür gezegeninin özellikleri de en çok merak edilen konular arasında yer alır. Merkür gezegeninin pek çok özelliği vardır. Öncelikle Merkür gezegeni dış görünüş açısından Ay'dan daha büyüktür ancak güneş sisteminde yer alan en küçük gezegen olarak bilinmektedir. Bu gezegenin rengi ise koyu gridir. Üzeri toz tabakası ile kaplı olan bir kayaç olan Merkür gezegeni aynı zamanda giderek küçülen bir gezegendir. Merkür gezegeninin çekirdeği de sıvıdır. Bu çekirdek de zamanla soğuyarak donar. Bu donma olayı da gezegenin küçülmesine sebep olur.
- Merkür gezegeninde atmosfer oranı azdır hatta yok denilebilir. Bu yüzden dış taraftan gelebilecek olan tüm saldırılara karşı savunmasız kalmaktadır. Merkür'ün atmosfer yokluğu ve dış saldırılara savunmasız olması yaşamın da olmadığının işaretidir.
- Merkür'ün oluşumu ve bugünkü yapıya kavuşmasının ise 3,5 milyar yıllık bir süreçte olduğu iddia edilmektedir. Bu oluşumun kaynağı da volkanik patlamalardır. Bu patlamalar sona erdiğinde Merkür ortaya çıkmıştır.
- Merkür'de 3 tabaka vardır. Bunlar kabuk, manto ve çekirdektir. Yer çekimi oranı dünyanın yüzde 38'i kadardır. Güneşle de yakın olduğu için yüksek bir sıcaklığı bulunur. Bu da Merkür'de yaşamın mümkün olmadığına işarettir.
- Merkür'de bulunan en düşük sıcaklık değerinin – 180 derece olduğu ifade edilir. En yüksek sıcaklık ise Merkür'de 430 derecedir. Ortalama sıcaklığı ise 167 dereceye ulaşmaktadır. Bunun nedenleri ise gezegenin güneşe olan yakınlık ve uzaklığında gelen güneş ışınlarını kontrol etme gücünün olmamasıdır. Merkür hakkında en net bilgiler 2008 yılında Messenger Uzay aracının yaptığı araştırmalar ile elde edilse de çalışmalar devam etmektedir.