Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Merkür Hangi Renk? Merkür Gezegeni Hangi Renktedir?
Giriş Tarihi: 22.2.2024 01:42 Son Güncelleme: 22.2.2024 01:42

Merkür Hangi Renk? Merkür Gezegeni Hangi Renktedir?

Güneş sisteminde yer alan ve güneşe en yakın olan gezegen Merkür’dür. Merkür aynı zamanda en küçük gezegenlerden biridir. Yaklaşık olarak 88 Dünya gününe eşit yörünge süresi bulunur ve yörüngesinde Güneş sisteminde yer alan diğer gezegenlerden daha hızlı devinir. Merkür’ün kendi eksenı etrafında dönüşü yaklaşık 59 günde tamamlanır. Merkür hakkında bilinen pek çok olgu vardır. Bazı insanlar Merkür hangi renk, Merkür gezegeni hangi renktedir gibi soruların yanıtlarını merak edebilir.

Merkür Hangi Renk? Merkür Gezegeni Hangi Renktedir?

Güneş sistemindeki gezegenlerin boyutları ve renkleri birbirinden farklı olarak bilinir. Gezegenlerin oluştuğu bileşenler, onların farklı renklere bürünmesine neden olur. Renk renk gezegenler arasında hangi gezegenin hangi renk olduğuna dair merak duyulması oldukça normaldir. Bu nedenle Merkür hangi renk ya da Merkür gezegeni hangi renktedir gibi sorularla karşılaşmak doğaldır.

Merkür Gezegeni Hangi Renktedir?

Merkür gezegeninin Dünya üzerinden net fotoğrafını çekebilmek neredeyse imkansız olarak bilinir. Günümüze kadar Merkür gezegeninin çekilebilmiş en net fotoğrafı; MESSENGER uzay sondası tarafından yakalanabilmiştir. Merkür gezegeninin yüzeyinin görüntüsü, temel anlamda Ay'ın görünümüne benzer. Merkür gezegeni, karasal bir gezegendir. Metalik bir çekirdek ile kayalık bir manto arasında çoğunluğu nikel, silikat kayaları ve demirin oluşturmuş olduğu bileşenlerden meydana gelir. Bu oluşum nedeni ile Merkür gezegeni koyu gri bir renge sahip olur. Atmosferi oldukça incedir ve bu nedenle de Güneş ışığını absorbe etmez ya da yansıtmaz. Bu nedenle rengi değişmez.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merkür Hangi Renk? Merkür Gezegeni Hangi Renktedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA