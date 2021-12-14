Merkür retrosu nedir? Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Astroloji kişiler tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Yıldızların, güneş sisteminin ve gezegenlerin hayatlarını etkilediğine inanan kişiler, yılın en büyük değişiminin yaşandığı Merkür Retrosu hakkında da internet üzerinden derin araştırmalar yapmaktadır.

Merkür retrosu nedir?

Merkür Retrosu'nun kelime anlamı gezegenin gerilemesinde meydana gelen olaylar bütünüdür. Gezegenlerde yaşanan bu gerileme, güneş sisteminde bulunan yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ve geri geri gitmesinden kaynaklanır. Bu gerileme dünyadan bakıldığında da görülür.

Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar. Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması ifade edilir.

Merkür retrosu ne zaman başlıyor?

Merkür retrosu yıl içinde 2 ya da 3 kez gerçekleşen bir olaydır. 2021 yılında gerçekleşen Merkür retrosu tarihleri 27 Eylül ile 19 Ekim arasında gerçekleşmiştir ve bu Merkür retrosu Terazi burcunda meydana gelmiştir. Merkür retrosunun durağan olduğu dönem ise 26 ve 27 Eylül olarak kayıtlara geçmiştir. İkinci durağan seyrinin gerçekleştiği tarih ise 17 ile 19 Ekim tarihlerinde yaşanmıştır.

Merkür retrosu ne zaman bitiyor?

Etki ettiği alanlarda çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açan Merkür Retrosu 2021 yılında 19 Ekim'de sona ermiştir.

Merkür retrosu etkileri?

Merkür retrosu adından da anlaşılacağı gibi gerilemelerin yaşanacağına işarettir. Merkür retrosunun en bilinen etkileri iletişim araçlarında meydana gelen bozulmalar ve teknolojik arızalar olabilir. Bunun yanı sıra ikili ilişkilerde de yeni adımlar olacağı ya da eski ilişkilerin yeniden hayatınızda gündeme geleceğine işaret edilir.

Merkür retrosu burçlara etkisi

Merkür retrosunun her burçta etkisi farklı şekilde görülür. İşte burçalara göre Merkür retrosunun etkileri: