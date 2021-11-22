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Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:54

Merkür'ün kaç uydusu var? Merkür'ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri e1

Merkür’ün kaç uydusu var? Merkür’ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri e1

Merkür güneş sisteminde güneşe en yakın gezegenlerden biridir. Diğer gezegenlere göre daha hızlı dönen Merkür’ün yüzeyinde yoğun kraterler olması sebebiyle Ay’a benzetilmektedir. Peki, Merkür’ün kaç uydusu vardır. Merkür'ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri nelerdir?

Dünya ile arasında 77 milyon km uzaklık olan Merkür sabah ve akşamları gökyüzünde görülebilmektedir. Merkür'ün yüzey ısısı 457 dereceye kadar çıkabilirken etkili bir atmosfere sahip olmadığı için geceleri -172 dereceye kadar düşebilmektedir. Farklı dönemlerde farklı isimlerle bilinen Merkür hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Merkür'ün Uyduları

Özellikle astronomiye merak salan insanlar için gezegenlerin özellikleri çok merak edilen konular arasındadır. Güneş sisteminde yer alan pek çok gezegenin uydusu bulunmaktadır. Merkür gezegeninin bilinen herhangi bir uydusu yoktur. Merkür uydusu olmayan gezegenler arasındadır. Ayrıca uydusu olmayan bir diğer gezegen de Venüs'tür.

Merkür'ün İsimleri

Merkür eski çağlardan beri farklı isimlerle anılmış ve astroloji açısından da önem taşıyan gezegenlerden biridir. Merkür Eski Yunan'da sabah yıldızı olarak görüldüğünde "Hermes", akşam yıldızı olarak görüldüğünde ise "Apollo" olarak iki farklı isimle anılırdı. Romalılar ise bu gezegene kendi mitolojilerinde ayakları kanatlı haberci anlamına gelen Roma Tanrı olan Merkür'ün adını vermişlerdir.

Merkür'ün Özellikleri

  • Merkür; kabuk, manto ve çekirdekten oluşan 3 tabakaya sahiptir.
  • Güneş sisteminde güneşe en yakın gezegendir.
  • Hiçbir uydusu yoktur.
  • Yörünge süresi 88 dünya gününe denk gelmektedir.
  • Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden daha hızlıdır.
  • Isıyı koruyacak bir atmosferi yoktur.
  • Yüzey sıcaklığı gün içerisinde sık sık değişebilmektedir.
  • Yüzeyi aşırı derecede krater barındırır. Bundan dolayı Ay'a benzetilmektedir.
  • Yüzey ısısı gündüzleri 457 dereceye kadar çıkabilirken akşamları -172 dereceye kadar düşebilmektedir.
  • Dünyaya uzaklığı 77 milyon km'dir.

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Merkür'ün kaç uydusu var? Merkür'ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri e1
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