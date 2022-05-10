Mermer Nerede Kullanılır? Mermer Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Kullanım amacı Eski Çağlar'da ve günümüzde farklı olan mermer madeni, birçok alan ve sektörde sıklıkla kullanılmaya devam edilmektedir. Farklı renklere sahip olabilen mermer, doğada metamorfizma olayları akabinde oluşmaktadır. Mermer nerelerde kullanılır, kullanım alanları nedir ve ne işe yarar sorularıysa, mermerin öneminin kavranabilmesi için mutlaka cevaplanması gereken sorular arasındadır.

Mermer Nerede Kullanılır?

Uygarlık tarihi boyunca insanlar tarafından, günümüze kadar birçok amaç için kullanılmış olan mermer madeni genel olarak beyaz ve kırmızı renkte doğadan çıkarılmaktadır fakat mermer ile araya yabancı maddelerin girmesi sonucu bu renk farklılaşabilmektedir.

Mermer madeni, özellikle Eski Çağlar'da dayanıklılığı ve estetik görüntüsü sebebi ile toplumlar ve yönetimler tarafından sıklıkla tercih edilmiştir ve yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeyi başarmıştır. Eski çağlarda bu önemini ise; sanatsal alanlarda bulmuştur; örneğin heykeller, anıtlar, anıt mezarlar, tapınaklar, amfitiyatrolar gibi birçok yapı ve üründe mermer kullanımı görülmektedir.

Mermer Nerelerde Kullanılmıştır?

Mermerin günümüzde yaygın kullanımı hızla devam etmektedir. Özellikle iç ve dış dekorasyonlarda mermer madeninin kullanımını görmek mümkündür. Bunun yanı sıra süsleme sanatlarında ve diğer el sanatlarında kullanılması da tercih edilmektedir.

Günlük yaşamda sürekli şekilde denk geldiğimiz ve görmekte olduğumuz mermer, insanlar tarafından ev içinde; mutfaklarda, banyolarda, salonlarda ve bazen de mobilyalarda kullanılmaktadır. Mermer; kullanım amacına uygun olarak, kolaylıkla şekillendirilip kesilebilir olması sebebi ile sıklıkla tercih edilmektedir.

Mermer Kullanım Alanları

İmalat aşamasında da kullanılabilir olan mermer madeni; fazlaca ısı veren ürünlerin iç yapısında kullanılmaktadır ve ayrıca soğutma özelliğinin özenle korunması gereken farklı ürünler içerisinde de kullanılması tercih edilmektedir. Tarih boyunca sıklıkla kullanılmış ve halen günümüzde de kullanılmakta olan mermer, birçok alan tarafından vazgeçilmez bir madendir. Bunlara örnek olarak;