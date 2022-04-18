Mersin İlçeleri: Mersin İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Mersin ili özellikle turizm olarak karşımıza çıkmasa da iklim özellikleri açısından çok erken ısınan bir şehirdir ve Antalya gibi bir Akdeniz bölgesi şehridir. Özellikle turizm açısından UNESCO dünya mirası arasında bulunan önemli tarihi yapılara sahiptir. Hem yaylacılığın hem deniz turizmin hem de tarihi turizmin dikkat çektiği bu ilimiz en çok Taşucu limanından Kıbrıs'a giden feribotları ile dikkat çekmekte ve tercih edilmektedir.

Mersin İlçeleri

Son nüfus sayımı bilgilerine göre nüfusu 1.891.145 kişidir. Bir önceki nüfus sayımına göre nüfusu 22.388 kişi artmıştır. Son nüfus sayımına göre cinsiyetin nüfus içindeki dağılımı %49,94 erkek ve %50,06 kadın şeklindedir. Mersin ilimizin 13 ilçesi bulunmaktadır. Mersin merkez ilçeleri ise 4 tanedir. En kalabalık ilçesi Tarsus ilçesi iken en az nüfusa sahip ilçesi Çamlıyayla ilçesidir. İşte Mersin ilçeleri ile ilgili nüfus bilgileri;

Mezitli – Merkez İlçe: 218.816 kişi. Yenişehir – Merkez İlçe: 274.944 kişi. Toroslar – Merkez İlçe: 315.408 kişi. Tarsus: 347.314 kişi. Akdeniz: 255.682 kişi. Erdemli: 147.512 kişi. Silifke: 127.849 kişi. Anamur: 66.828 kişi. Mut: 62.803 kişi. Gülnar: 27.557 kişi. Bozyazı: 26.910 kişi. Aydıncık: 11.314 kişi. Çamlıyayla: 8.208 kişi.

Mersin İlçeler Haritası

Konumu itibari ile deniz kenarında olan bu güney ilimizin merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir;