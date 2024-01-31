Mersin Plaka Kodu Nedir? Mersin İl Plakası Kaçtır?

Mersin, Türkiye'de yer alan en büyük şehirlerden bir tanesidir. Nüfus olarak Türkiye'de yer alan on birinci büyük şehirdir. Anamur ve Tarsus gibi çok önemli iki ilçeye sahiptir. Adana, Antalya, Karaman, Niğde ve Konya illeri ile çok yakın olduğu için bu kentlerle her anlamda etkileşim içindedir. Bu nedenle Mersin plaka kodu nedir, Mersin il plakası kaçtır konusu çevre illerde yaşayan vatandaşları da ilgilendirmektedir.

Mersin Plaka Kodu Nedir?

Mersin, plaka kodlamaları arasında istisnai bir yere sahiptir. Kentlerin pek çoğu, resmi isimlerinin baş harflerine göre sıralanmakta olduğu için alfabetik sıralamaya uygundurlar. Fakat Mersin ili için bu durum daha değişiktir.

Mersin, eski adı İçel olduğu için, baş harfi "İ" harfi olarak kabul edilmiş ve alfabetik sıralamada da buna göre bir yer edinmiştir.

Mersin İl Plakası Kaçtır?

Mersin'in il plakası 33'tür. Mersin her ne kadar "M" harfi ile başlıyor olsa da ilin adının bir dönem İçel olması nedeniyle plaka kodlamasında da yerini "İ" harfi sınıfında almıştır.

Mersin iline en yakın olan plaka kodları Isparta ve İstanbul'a aittir. Isparta 32 numaralı plaka koduna sahipken, İstanbul ise 34 numaralı il plakasına sahiptir.