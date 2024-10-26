Mersin Üniversitesi Bölümleri - Mersin Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Mersin Üniversitesi bölümleri içerisinde alanında uzman, deneyimli ve araştırmacı bir akademik kadro bulunmaktadır. Öğrenciler, bu kadrodan faydalanarak akademik kariyerlerine ilk adımlarını atabilirler. Mersin Üniversitesi'nde hangi bölümler ve fakülteler var gibi konular haricinde kampüs içinde öğrenci yurtları, spor tesisleri, kütüphane, yemekhane ve sosyal alanlar bulunduğunu da bilmeniz gerekir. Öğrenciler, kampüs içindeki bu alanları kullanarak hem ders çalışabilir hem de sosyalleşebilirler.

Mersin Üniversitesi Bölümleri

• Almanca Mütercim ve Tercümanlık

• Arkeoloji

• Bilgisayar Mühendisliği

• Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

• Biyoloji

• Biyoteknoloji

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

• Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

• Diş Hekimliği

• Ebelik

• Eczacılık

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• Felsefe

• Fen Bilgisi Öğretmenliği

• Fizik

• Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları

• Gazetecilik

• Gıda Mühendisliği

• Harita Mühendisliği

• Hemşirelik

• İktisat

• İlköğretim Matematik Öğretmenliği

• İngiliz Dilbilimi (İngilizce)

• İngilizce Öğretmenliği

• İnşaat Mühendisliği

• İslami İlimler

• İşletme

• Kamu Yönetimi

• Kimya

• Kimya Mühendisliği

• Makine Mühendisliği

• Maliye

• Matematik

• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

• Mimarlık

• Okul Öncesi Öğretmenliği

• Psikoloji

• Radyo, Televizyon ve Sinema

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

• Rekreasyon Yönetimi

• Sağlık Yönetimi

• Sanat Tarihi

• Sınıf Öğretmenliği

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

• Sosyoloji

• Su Ürünleri Mühendisliği

• Şehir ve Bölge Planlama

• Takı Tasarımı

• Tarih

• Tıp

• Turizm İşletmeciliği

• Turizm Rehberliği

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Türkçe Öğretmenliği

• Uluslararası İlişkiler

• Yönetim Bilişim Sistemleri

Mersin Üniversitesi'nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Mersin Üniversitesi, geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programları sunan üniversite, birçok fakülteye ev sahipliği yapmaktadır.

• Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Fen Fakültesi

• Eğitim Fakültesi

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• Denizcilik Fakültesi

• Eczacılık Fakültesi

• İlahiyat Fakültesi

• İletişim Fakültesi

• İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

• Mimarlık Fakültesi

• Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

• Spor Bilimleri Fakültesi

• Su Ürünleri Fakültesi

• Turizm Fakültesi