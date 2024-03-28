Mersin Üniversitesi’nin 18 projesine TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen '2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencilerini Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği' 2023 yılı ikinci dönem sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Mersin Üniversitesi, Eğitim, Mimarlık, Eczacılık, Fen, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri ile İçel Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 18 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Öğrencileri ve danışman akademisyenleri elde ettikleri başarı için tebrik eden Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, "Öğrencilerimizin lisans dönemlerinde proje çalışmaları içerisine girmesi ve bu projeleriyle de TÜBİTAK'tan destek almaları bizler için gurur verici. Araştırma Üniversitesi olma hedefli ve öğrenci odaklı bir üniversite olarak bizler de öğrencilerimiz ile akademik personelimize gerçekleştirecekleri tüm çalışmalarda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, "Bu kapsamda 2025 yılından itibaren TÜBİTAK'tan 10 ve üzeri ön lisans ve lisans öğrenci projesi desteği alan birimlerimize 100.000 TL destek vereceğiz. Bu vesileyle, başta öğrencilerimiz olmak üzere kendilerini proje hazırlama süreçlerinde destekleyen ve danışmanlık yapan öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.