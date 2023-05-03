Mersin’de Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Mersin’de Yenilecek Yemekler

Yemyeşil bir bitki örtüsüne sahip olan Mersin, doğal güzellikleri ile de öne çıkmaktadır. Bütün bunların yanı sıra yöresel lezzetleriyle de dikkat çeken şehirde, mutlaka tatmanız gereken birçok lezzet mevcuttur. Bu yazımızda sizler için Mersin'de ne yenir, ne içilir, kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Mersin'de yenilecek yemekler nelerdir gibi soruların cevaplarına değindik.

Mersin'de Ne Yenir?

Liman şehri olarak da anılan Mersin'de gezip görülebilecek çok fazla yer bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nin muhteşem güzelliklerini öne çıkan şehirlerimizden biridir. Pek çok kişi hem tatil hem de gezi amaçlı bu şehri tercih etmektedir. Şehrin öne çıkan turistik noktalarının yanı sıra yöresel lezzetleri de oldukça meşhurdur. Mersin'e gelmeyi planlayan kişilerin mutlaka tatması gereken çok sayıda yemek, tatlı ve içecek çeşidi bulunmaktadır. Kebabından çorbasına, tatlısından şalgam suyuna kadar denemeniz gereken birçok lezzeti barındırmaktadır. Mersin'de yenecek yemekler arasında öne çıkan lezzetlerden bazıları ise şunlardır:

Tantuni

Tarsus kebabı

İçli köfte

Batırık

Tarsus lahmacunu

Sıkma

Dövme pilavı

Yüksük çorbası

Topalak

Mersin usulü kısır

Gölevez gibi yemekler, şehrin en gözde lezzetleri arasında yer alır.

Mersin'de Hangi Tatlı Yenir?

Mersin denildiğinde ilk akla gelen yemekler arasında çoğunlukla et yemekleri gelmektedir. Ancak et yemeklerinin yanı sıra balık ve deniz ürünleri de çok sık tüketilmektedir. Mersin'e gelmek isteyen birçok kişi Mersin'in hangi yemeği meşhur diye merak etmekte ve internet üzerinden bu konuyu araştırmaktadır. Şehrin en meşhur lezzeti şüphesiz ki tantunidir. Tantuni denildiğinde ilk akla gelen şehir de tabi ki Mersin'dir. Şehir, yöresel yemeklerinin yanı sıra lezzetli tatlılarıyla da öne çıkmaktadır. Mersin'e geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken tatlılardan biri kerebiç tatlısıdır. Bu tatlının yapımında genellikle un, yağ, irmik, çöğen otu, Antep fıstığı ya da ceviz kullanılmaktadır. Şehrin bir diğer gözde tatlısı ise içerisinde havuç ve farklı baharatlarla zenginleştirilen cezerye tatlısıdır. Mersin'i ziyaret ettiğinizde bu meşhur iki tatlının mutlaka denenmesi tavsiye edilmektedir.