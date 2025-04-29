Mesai Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Mesai Mi, Mesayi Mi?

Türkçede dilimize başka dillerden geçen kelimelerin yazımında yapılan hatalar dikkat çekmektedir. Özellikle Arapça kökenli kelimelerde yanlış yazımlar oldukça yaygındır. Bu yanlış kullanımlar arasında bai sıralarda yer alan ve günlük dilde sık kullanılan mesai nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı mesai mi mesayi mi soruları da Türkçeyi doğru kullanmaya özen gösterenlerin gündeminde yer almakta ve bu sorulara cevap aranmaktadır.

Mesai Nasıl Yazılır?

"Mesai" kelimesi hem günlük dilde hem de resmi yazışmalarda sıklıkla kullanılan bir terimdir. Türk Dil Kurumu'na göre "mesai" sözcüğü çalışma saatleri ya da iş süresi anlamında kullanılmaktadır. Arapça kökenli olan bu kelime Türkçeye doğrudan geçmiştir ve anlamını büyük ölçüde korumuştur.

Anlamı itibarıyla "çalışma süresi", "emek", "gayret" gibi kavramları ifade eden "mesai" kelimesinin yazımı Türkçe yazım kurallarına uyumlu hale getirilmiş ve sadeleştirilmiştir. Ses uyumuna uygun bir şekilde yazılması gereken bu kelimede ekler de Türkçedeki kullanım alışkanlıklarına göre uyarlanır.

Türk Dil Kurumu kaynaklarına göre bu kelimenin doğru yazımı "mesai" şeklindedir. Herhangi bir harf değişikliği yapılmadan, ek bir harf ya da farklı bir ses kayması olmadan yazılmalıdır.

Doğru kullanım: Bugün mesai saatleri değiştirildi.

Yanlış kullanım: Bugün mesayi saatleri değiştirildi.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Mesai Mi Mesayi Mi?

Arapça "masa i" kelimesinden türemiş ve çabalar, çalışmalar, emekler anlamına gelen mesai sözcüğü Türkçede isim kökenli bir kelime olup iş saatleri ya da çalışma süresi manalarında kullanılır.

"Mesai" kelimesinin doğru yazımı ile ilgili kafa karışıklığı genellikle kelimenin telaffuzundan kaynaklanmaktadır. Konuşma dilinde hızlı söyleniş nedeniyle bazı kişiler bu kelimeyi "mesayi" şeklinde yanlış bir biçimde yazıya aktarmaktadır. Ancak TDK'nin resmi kaynaklarına göre doğru yazım "mesai" şeklindedir.

Yanlış Yazımlar ve Nedenleri:

"Mesayi" gibi yazımlar, Arapçadaki orijinal telaffuza yakın olduğu düşünülerek yanlış biçimde kullanılmaktadır.

Ayrıca halk arasında kelimenin sesli harflerin yumuşaması ile "mesayi" gibi yanlış formları da yaygınlaşmıştır.

Yanlış ve Doğru Kullanım Örnekleri:

Yanlış: Bugün fazla mesayi yaptım.

Doğru: Bugün fazla mesai yaptım.

Bu tür yanlışlıklar genellikle kelimenin hızlı telaffuzundan ve yazılışta fonetik hataların yapılmasından kaynaklanmaktadır. Türkçede yazım kuralları kelimenin kökenine ve TDK'nin belirlediği kurallara uygun olmalıdır. "Mesai" kelimesinde de yazım kökenindeki orijinal biçimi esas alınarak belirlenmiştir.

Resmî belgelerde akademik yazılarda ya da günlük yazışmalarda kelimenin "mesai" olarak yazılması gerekmektedir. Yanlış kullanımlar anlam kaymalarına yol açabileceği için dikkat edilmelidir.