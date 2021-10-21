Mesaj eş anlamlısı nedir? Mesaj kelimesinin eş anlamlısı

Mesaj kelimesi kişiler tarafından aratılan kelimelerin başında gelir. Eş anlamlıları da merak edilen mesaj kelimesinin kullanımı farklı şekillerde olabilir. Mesaj kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

MESAJ KELİMESİNİN ANLAMI

Mesaj kelimesi Türkçeye sonradan dahil olan bir kelimedir. Mesaj kelimesinin kökeni Fransızcadan gelir. Türk Dil Kurumu'ndaki tanımına göre mesaj kelimesinin anlamı iki şekildedir. Bunlardan biri söz ya da yazı ile kişilerin duygu ev düşüncelerini aktarmasıdır. Bir diğer tanım ise sorumlu kişilerin ya da devlet erkanındaki büyüklerin durumlar ve olaylar karşısında ilgili kişi ve kurumlara yolladığı bildirilerdir.

MESAJ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Sözlerin ya da düşüncelerin aktarılması olarak tanımlanan mesaj kelimesinin farklı eş anlamları bulunur. Kişiler bu kelimenin eş anlamlarını da merak eder. Mesaj kelimesinin yerine kullanılabilecek ilk kelime iletidir. İleti kelimesi de yazı ve sözle aktarılmak istenen durumlarda sıklıkla kullanılır. Bir diğer eş anlamlı kelimesi ise düşüncedir. Anlam açısından düşünce kelimesi de mesaj kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılabilir.

MESAJ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bana verilen mesajları açık bir şekilde anladım.

Öğrenciler aracılığı ile mesajı ilgili makamlara ulaştırdık.

Belediye başkanı yeni çalışmalar hakkındaki mesajlarını vatandaşlarına duyurdu.

Telefonundaki mesajlardan dolayı morali oldukça bozulmuştu.

MESAJ EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Mesaj kelimesinin en çok kullanıldığı iki eş anlamlı kelimesi vardır. Bunlardan biri ileti, diğeri ise düşüncedir. Bu iki kelime yazılışları farklı olsa da cümle içerisinde mesaj ile aynı anlamda kullanılır.

İleti:

Dosya içinde tüm iletileri yetkililere paylaştık.

İletiler kısa ve öz olduğu için oldukça anlaşılırdı.

İletinin her kelimesi dikkatle incelendi ve değerlendirildi.

Düşünce:

Düşüncelerini her zaman açık ve net bir şekilde dile getirmeyi tercih ederdi.

Onun düşüncelerini anlamak her zaman zor oldu.

MESAJ KELİMESİNİN DEYİMLERDE KULLANIMI

Mesaj kelimesi deyimlerde ve atasözlerinde de sıklıkla kullanılır. Mesaj atmak, mesaj bırakmak ve mesaj vermek deyim olarak kullanıma örnekler arasında yer alır.