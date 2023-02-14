Meşakkat Ne Demek? Meşakkat Teysiri Celbeder Sözünün Anlamı Nedir?

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Meşakkat Ne Demek?

Gündelik hayatımızda oldukça sık kullandığımız kelimelerden birisi olmasına rağmen pek çoğumuz meşakkat kelimesinin anlamını tam olarak bilmez. Gerek sosyal medyada gerekse televizyon programlarında ya da gazete ve dergilerde sıklıkla karşımıza çıkan bir kelimedir.

Meşakkat kelimesinin kökeni Arapça olup sözlükte "yarmak, iki parçaya ayırmak" anlamındaki şakk kelimesinden türeyen meşakkat "zorluk, güçlük, darlık ve sıkıntı" demektir. Ayrıca Arapça 'da meşakkat yerine harec, külfet, kürh, suûbet, usr ve cehd gibi yakın anlamlı kelimeler de kullanılmaktadır. Meşakkat, bir şey insana zorla yaptırılmak yoluyla dışarıdan gelirse kerh, insanın hoşlanmadığı halde bir şey yapmış olması sebebiyle kendi isteği ile yaparsa kürh adını alır. Terim olarak meşakkat dinî ve hukukî hükümlerin içerdiği, bunların tabii uzantısı olan zorlukları da kapsamakla birlikte özelde yükümlülüklerin kaldırılmasına veya hafifletilmesine sebep olan ve normal şartlarda tahammül sınırını aşan sıkıntıyı ifade eder. Fıkıh literatüründe genellikle harec ve zaruret kelimelerinin meşakkat içeren durumları belirtmek üzere kullanıldığı, dolayısıyla meşakkatin bu terimlere göre daha kapsamlı olduğu görülür. Meşakkatle ruhsat arasında bir sebebiyet ilişkisi vardır, yani meşakkat bazı hallerde bir ruhsat sebebi oluşturur. Meşakkat kelimesi -Arapça'da konduğu asıl mânaya bakılmaksızın- kökündeki "yorma" anlamı mutlak biçimde alındığında güç yetirilenlerin yanı sıra güç yetirilemeyen durumları da kapsar. Güç yetirilemeyecek bir şeyle yükümlü tutmanın böyle adlandırılması, insanın havada uçmaya ve kötürümün ayağa kalkmaya çalışması örneklerinde olduğu gibi kişinin kendini boş yere sıkıntıya atması açısındandır.

Meşakkat Teysiri Celbeder Ne Anlama Gelir?

İslam hukukunun temel hukuk prensipleri vardır. Bunlar külli kaideler olarak bilinir. Külli kaideler diğer dini ilimlerde olduğu gibi Kur'an, hadis ve içtihat kaynaklıdır. Külli kaidelerin önemli bir kısmı ayet ve hadislerle tanımlanabilir. Hukukçular ise söz konusu ayet ve hadisleri tahlil ederek külli kaideleri tespit ederler. Kuran'da külli kaidelere kaynak olmuş pek çok ayet bulunmaktadır. Meşakkat teysiri celbeder de bununla alakalıdır ve İslami Özel Hukuk Kuralları olarak bilinen Mecelle'nin 17. kaidesidir.

Bakara suresinin 185. Ayetinde "Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez" kısmı geçmektedir. Bu ayetten ise "Meşakkat teysiri celbeder" külli kaidesi çıkarılmıştır. Yâni, güçlük, kolaylığı gerektirir, sıkıntı genişliğe yol açar. Darlık zamanında genişlik göstermek gerekir. Misal: Açlıktan ölecek kimsenin, haram şeylerden ölmeyecek kadar yemesine müsaade edilmiştir. Fıkıhtaki istihsan müessesesi bu kaideye dayanır.

Meşakkat İle İlgili Cümleler

- Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik. ( Beled suresi 4. Ayet )

- Elazığ'a kadar çektiği yol meşakkatlerini anlatıyor. ( Peyami Safa )

- Yaşadığınız bu kadar meşakkate rağmen güçlü durmanız çok güzel.

- Günbegün artıyor meşakkat. ( Aşık Veysel )

- Bir aylık meşakkatli bir yolun sonuna geldik

- Bu kadar meşakkatli bir iş aldığına inanamıyorum.