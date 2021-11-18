Türkçede bulunan kelimelerin anlamlı ve etkili bir şekilde kullanılması için anlamları, kökenleri ve eş anlamlı kelimeleri kişiler için merak konusudur. Bu yüzden kişiler bunları internetten ya da sözlüklerden araştırarak bulmaya çalışır. Meşhur kelimesi de bunlardan biridir. Dilimize Arapçadan geçen meşhur kelimesinin eş anlamlı kelimesi de cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. Peki, Meşhur eş anlamlısı nedir? Meşhur kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulur. İşte merak edilen detaylar.

Meşhur kelimesinin anlamı

Meşhur kelimesi, herkes tarafından bilinen, ön planda olan kişi ve yerlerdir. Meşhur kelimesi Türkçe kökenli bir kelime değildir. Arapçada maşhuri kelimesinden türemiş ve dilimizde meşhur olarak kullanılmaya başlamıştır. Meşhur kelimesi sadece tanınmış kişileri tanımlamak için kullanılmaz. Bir ülkenin ya da ilçenin herkes tarafından bilinen ürünü ya da yapısı da meşhur kelimesi ile nitelendirilir.

Meşhur kelimesinin eş anlamlısı

Meşhur kelimesinin üç farklı eş anlamı vardır. Bunların her birinin yazılışları farklıdır. Tanınmış, ünlü ve angın kelimeleri cümle içerisinde meşhur kelimesi yerine kullanılabilir. Angın kelimesinin kullanımı günümüzde çok yoğun olmasa da tanınmış ve ünlü kelimeleri cümle içerisinde sıklıkla karşımıza çıkar. Meşhur kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve dilimize sonradan girmiştir. Tanınmış, ünlü ve angın kelimelerinin kökeni ise Türkçedir. Ancak bu dört kelime rahatlık ile birbirleri yerine cümlelerde tercih edilebilir. Cümle içinde bir yanlış anlaşılmaya yol açmayacaktır.

Meşhur kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Sesi çok güzel olduğu için kısa sürede meşhur oldu.

Malatya'nın en meşhur ürünü kayısıdır.

Avrupa'nın meşhur yapıları oldukça dikkat çekicidir.

Meşhur kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım