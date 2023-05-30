Meslek liseli adaylara müjdeli haber

Meslekive Teknik Anadolu liselerinin son sınıfında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmak isteyen öğrencilere yönelik gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren Akademik Destek Programı başlatılacak. İlk kez hayata geçirilecek programdan meslek liselerinin Anadolu meslek programına kayıtlı olup 11'inci sınıfın sonunda başarı puanı 70 ve üzerinde olan öğrenciler ile Anadolu teknik programı öğrencileri yararlanacak. Programı seçen öğrenciler, Anadolu Teknik Programı'ndan mezun olacak. Akademik Destek Programı ile öğrenciler, normal ders programlarına ek olarak üniversiteye hazırlık için haftalık 31 saat ders alarak akademik açıdan desteklenecek.