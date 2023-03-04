Meslek liselilerden depremzedeler için karton bardak ve kâğıt havlu üretimi

Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan maske ve dezenfektan üretimi yapan meslek liseleri, depremlerin ardından bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması için çalışıyor. Depremzedelerin ihtiyaçları için bir çok meslek lisesinde öğrenci ve öğretmenler gönüllü oldu. Küçükçekmece Dr. Oktay Duran Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri gece gündüz depremzeler için karton bardak ve kağıt havlu üretiyor.

"250 KOLİ KAĞIT HAVLU GÖNDERDİK"

Deprem bölgesine bugüne kadar 250 koli kağıt havlu gönderdiklerini söyleyen Okul Müdürü İrfan Özer, "Deprem sonrasında okul olarak biz ne yapabiliriz düşüncesiyle, Bakanlığımız ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle, bardak üretme makinası aldık. Çalışmalara hızla başladık. Ürettiklerimizi depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Tamamen gönüllülük esasıyla, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, okul aile birliğimiz ve velilerimiz bizlere destek oluyor. Okulumuzda mesai kuralı yok. Talepleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kağıt havlu da üretiyoruz. Aynı zamanda çorba kasesi de üretmeye başlayacağız. Mağduriyet yaşayan kardeşlerimizin bir nebze yaralarını sarabilmek istiyoruz" dedi.