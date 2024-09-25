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Giriş Tarihi: 25.9.2024 09:35 Son Güncelleme: 25.9.2024 09:36

Meslek Lisesi Bölümleri - Meslek Lisesinde Hangi Bölümler Var?

Meslek lisesi bölümleri ve kariyer alanları lise tercihi yapmadan evvel öğrencilerin ve ailelerin merceğine giren konular arasındadır. Çeşitli meslek dallarını ve lise müfredatını aynı anda öğreten meslek lisesi programları endüstri alanında çalışıp ilerlemek isteyen gençler için biçilmiş kaftan. Bu konuda ilk olarak meslek lisesinde hangi bölümler var sorusunu incelemek gereklidir.

Meslek Lisesi Bölümleri - Meslek Lisesinde Hangi Bölümler Var?

Son yıllarda lise eğitimi alırken çeşitli sanat dallarında yetişmek isteyen öğrenci sayısı hayli artmaktadır. Meslek liseleri bu hususta öğrencilerin eğitim alması gereken okullar arasında ilk sırada yer almaktadır. Meslek lisesi bölümleri kapsamında eğitim almak isteyen bireyler öncelikle hangi alanda kariyer yapmak istediklerini saptamalı ardından meslek lisesinde hangi bölümler var araştırmalıdır.

Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir?

İlköğretim sürecini tamamlayan öğrenciler ileride çalışmak istedikleri alan ve bu alana onları taşıyacak lise arayışına girmektedir. Özellikle sanayi ve serbest meslek dallarında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin pek çoğu meslek ve teknik anadolu liselerini tercih etmektedir. Meslek liselerin öğrenciler seçtikleri bölümün meslek eğitiminin yanı sıra lise müfredatına ait olan diğer kültür derslerini de almaktadır. Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler tamamladıkları meslek programından teknisyen olarak istihdam edilmektedir. Yükseköğretim yapmak isteyen öğrenciler ise mezun olduklarını meslek alanının devamı niteliğine sahip olan lisan ve ön lisans bölümlerine girerken ek puan almaktadırlar.

Meslek Lisesinde Hangi Bölümler Var?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri verdikleri eğitim ve meslek dallarına göre 5'e ayrılmaktadır. Bahsi geçen meslek liseleri ve bölümleri ise şunlardır;

Endüstri Meslek Lisesi Bölümleri

  • Alt Yapı

  • Kalıp

  • Ayakkabıcılı

  • Kimya

  • Bilgisayar (Yazılım)

  • Konfeksiyon Mak. Bakım veOnarım

  • Bilgisyar (Donanım)

  • Konfeksiyon

  • Baskı (Tipo-Ofset)

  • Kontrol ve Enstümantasyon Tekno.

  • Bilgisayarlı Nümerik Kontrol ( Cnc)

  • Kuyumculuk

  • Boya-Apre

  • Kütüphanecilik

  • Boya Teknolojisi

  • Lastik Teknolojisi

  • Cilt ve Serigrafi

  • Makine

  • Çay Teknolojisi

  • Makine Ressamlığı

  • Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)

  • Matbaa

  • Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme)

  • Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşcılığı)

  • Dekoratif Sanatlar

  • Metal İşleri

  • Deri Konfeksiyon

  • Mikroteknik

  • Deri Teknolojisi

  • Mobilya ve Dekorasyon

  • Dizgi

  • Model

  • Dokuma

  • Motor

  • Döküm

  • Örme Teknolojisi

  • Döşemecilik

  • Plastik İşleme

  • Elektrik

  • Proses

  • Elektronik

  • Reprodüksiyon ve Klişe

  • Elektro Mekanik Taşıyıcılar

  • Restorasyon

  • Endüstriyel Elektronik

  • Sanayi Boya. Uygulama Tekno.

  • Gıda Teknolojisi

  • Soğutma ve İklimlendirme

  • Grafik

  • Su Ürünleri

  • Harita ve Kadastro

  • Telekomünikasyon

  • Hidrolik Pnomatik Teknolojisi

  • Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz)

  • İnşaat (Üst Yapı)

  • Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Sıhhi Tesisat)

  • İplik

  • Tesviye

  • İş Makinaları (Bakım Onarım)

  • Tıp Elektroniği

  • İş Makinaları Operatörlük)

  • Yapı

  • Uçak Bakım

  • Yapı Ressamlığı


Anadolu Meslek Lisesi Bölümleri

  • Ağırlama ve Gıda Teknolojisi

  • Bilgisayar

  • Büro Yönetimi ve Sekreterlik

  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

  • El Sanatları ve Teknolojisi

  • Fotoğrafçılık

  • İç Mekan Tasarımı

  • Resim

Ticaret Meslek Lisesi Bölümleri

  • Muhasebe

  • Bankacılık

  • Büro Hizmetleri

  • Kooperatifçilik

  • Dış Ticaret

  • Borsa Hizmetleri

  • Sigortacılık

  • Emlak Komisyonculuğu

  • Bilgisayar Alanı

  • Büro yönetimi ve Sekreterlik

  • Adalet

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri

  • Acil Tıp Teknisyenliği

  • Anestezi Teknisyenliği

  • Diş Protez Teknisyenliği

  • Hemşirelik

  • Laboratuvar Teknisyenliği

  • Radyoloji Teknisyenliği

  • Çevre Sağlığı Teknisyenliği

  • Ortapedi Teknisyenliği

  • Tıbbi Sekreterlik

Kız Meslek Lisesi Bölümleri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

  • Giyim Üretim Teknolojisi

  • Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

  • Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri

  • Yiyecek-içecek Hizmetleri

  • El Sanatları Teknolojisi

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Meslek Lisesi Bölümleri - Meslek Lisesinde Hangi Bölümler Var?
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