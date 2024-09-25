Meslek Lisesi Bölümleri - Meslek Lisesinde Hangi Bölümler Var?

Son yıllarda lise eğitimi alırken çeşitli sanat dallarında yetişmek isteyen öğrenci sayısı hayli artmaktadır. Meslek liseleri bu hususta öğrencilerin eğitim alması gereken okullar arasında ilk sırada yer almaktadır. Meslek lisesi bölümleri kapsamında eğitim almak isteyen bireyler öncelikle hangi alanda kariyer yapmak istediklerini saptamalı ardından meslek lisesinde hangi bölümler var araştırmalıdır.
İlköğretim sürecini tamamlayan öğrenciler ileride çalışmak istedikleri alan ve bu alana onları taşıyacak lise arayışına girmektedir. Özellikle sanayi ve serbest meslek dallarında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin pek çoğu meslek ve teknik anadolu liselerini tercih etmektedir. Meslek liselerin öğrenciler seçtikleri bölümün meslek eğitiminin yanı sıra lise müfredatına ait olan diğer kültür derslerini de almaktadır. Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler tamamladıkları meslek programından teknisyen olarak istihdam edilmektedir. Yükseköğretim yapmak isteyen öğrenciler ise mezun olduklarını meslek alanının devamı niteliğine sahip olan lisan ve ön lisans bölümlerine girerken ek puan almaktadırlar.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri verdikleri eğitim ve meslek dallarına göre 5'e ayrılmaktadır. Bahsi geçen meslek liseleri ve bölümleri ise şunlardır;
Endüstri Meslek Lisesi Bölümleri
Alt Yapı
Kalıp
Ayakkabıcılı
Kimya
Bilgisayar (Yazılım)
Konfeksiyon Mak. Bakım veOnarım
Bilgisyar (Donanım)
Konfeksiyon
Baskı (Tipo-Ofset)
Kontrol ve Enstümantasyon Tekno.
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol ( Cnc)
Kuyumculuk
Boya-Apre
Kütüphanecilik
Boya Teknolojisi
Lastik Teknolojisi
Cilt ve Serigrafi
Makine
Çay Teknolojisi
Makine Ressamlığı
Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
Matbaa
Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme)
Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşcılığı)
Dekoratif Sanatlar
Metal İşleri
Deri Konfeksiyon
Mikroteknik
Deri Teknolojisi
Mobilya ve Dekorasyon
Dizgi
Model
Dokuma
Motor
Döküm
Örme Teknolojisi
Döşemecilik
Plastik İşleme
Elektrik
Proses
Elektronik
Reprodüksiyon ve Klişe
Elektro Mekanik Taşıyıcılar
Restorasyon
Endüstriyel Elektronik
Sanayi Boya. Uygulama Tekno.
Gıda Teknolojisi
Soğutma ve İklimlendirme
Grafik
Su Ürünleri
Harita ve Kadastro
Telekomünikasyon
Hidrolik Pnomatik Teknolojisi
Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz)
İnşaat (Üst Yapı)
Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Sıhhi Tesisat)
İplik
Tesviye
İş Makinaları (Bakım Onarım)
Tıp Elektroniği
İş Makinaları Operatörlük)
Yapı
Uçak Bakım
Yapı Ressamlığı
Anadolu Meslek Lisesi Bölümleri
Ağırlama ve Gıda Teknolojisi
Bilgisayar
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
El Sanatları ve Teknolojisi
Fotoğrafçılık
İç Mekan Tasarımı
Resim
Ticaret Meslek Lisesi Bölümleri
Muhasebe
Bankacılık
Büro Hizmetleri
Kooperatifçilik
Dış Ticaret
Borsa Hizmetleri
Sigortacılık
Emlak Komisyonculuğu
Bilgisayar Alanı
Büro yönetimi ve Sekreterlik
Adalet
Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri
Acil Tıp Teknisyenliği
Anestezi Teknisyenliği
Diş Protez Teknisyenliği
Hemşirelik
Laboratuvar Teknisyenliği
Radyoloji Teknisyenliği
Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Ortapedi Teknisyenliği
Tıbbi Sekreterlik
Kız Meslek Lisesi Bölümleri
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Giyim Üretim Teknolojisi
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri
Yiyecek-içecek Hizmetleri
El Sanatları Teknolojisi