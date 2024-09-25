Meslek Lisesi Bölümleri - Meslek Lisesinde Hangi Bölümler Var?

Son yıllarda lise eğitimi alırken çeşitli sanat dallarında yetişmek isteyen öğrenci sayısı hayli artmaktadır. Meslek liseleri bu hususta öğrencilerin eğitim alması gereken okullar arasında ilk sırada yer almaktadır. Meslek lisesi bölümleri kapsamında eğitim almak isteyen bireyler öncelikle hangi alanda kariyer yapmak istediklerini saptamalı ardından meslek lisesinde hangi bölümler var araştırmalıdır.

Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir?

İlköğretim sürecini tamamlayan öğrenciler ileride çalışmak istedikleri alan ve bu alana onları taşıyacak lise arayışına girmektedir. Özellikle sanayi ve serbest meslek dallarında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin pek çoğu meslek ve teknik anadolu liselerini tercih etmektedir. Meslek liselerin öğrenciler seçtikleri bölümün meslek eğitiminin yanı sıra lise müfredatına ait olan diğer kültür derslerini de almaktadır. Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler tamamladıkları meslek programından teknisyen olarak istihdam edilmektedir. Yükseköğretim yapmak isteyen öğrenciler ise mezun olduklarını meslek alanının devamı niteliğine sahip olan lisan ve ön lisans bölümlerine girerken ek puan almaktadırlar.

Meslek Lisesinde Hangi Bölümler Var?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri verdikleri eğitim ve meslek dallarına göre 5'e ayrılmaktadır. Bahsi geçen meslek liseleri ve bölümleri ise şunlardır;

Endüstri Meslek Lisesi Bölümleri

Alt Yapı

Kalıp

Ayakkabıcılı

Kimya

Bilgisayar (Yazılım)

Konfeksiyon Mak. Bakım veOnarım

Bilgisyar (Donanım)

Konfeksiyon

Baskı (Tipo-Ofset)

Kontrol ve Enstümantasyon Tekno.

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol ( Cnc)

Kuyumculuk

Boya-Apre

Kütüphanecilik

Boya Teknolojisi

Lastik Teknolojisi

Cilt ve Serigrafi

Makine

Çay Teknolojisi

Makine Ressamlığı

Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)

Matbaa

Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme)

Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşcılığı)

Dekoratif Sanatlar

Metal İşleri

Deri Konfeksiyon

Mikroteknik

Deri Teknolojisi

Mobilya ve Dekorasyon

Dizgi

Model

Dokuma

Motor

Döküm

Örme Teknolojisi

Döşemecilik

Plastik İşleme

Elektrik

Proses

Elektronik

Reprodüksiyon ve Klişe

Elektro Mekanik Taşıyıcılar

Restorasyon

Endüstriyel Elektronik

Sanayi Boya. Uygulama Tekno.

Gıda Teknolojisi

Soğutma ve İklimlendirme

Grafik

Su Ürünleri

Harita ve Kadastro

Telekomünikasyon

Hidrolik Pnomatik Teknolojisi

Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz)

İnşaat (Üst Yapı)

Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Sıhhi Tesisat)

İplik

Tesviye

İş Makinaları (Bakım Onarım)

Tıp Elektroniği

İş Makinaları Operatörlük)

Yapı

Uçak Bakım

Yapı Ressamlığı



Anadolu Meslek Lisesi Bölümleri

Ağırlama ve Gıda Teknolojisi

Bilgisayar

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

El Sanatları ve Teknolojisi

Fotoğrafçılık

İç Mekan Tasarımı

Resim

Ticaret Meslek Lisesi Bölümleri

Muhasebe

Bankacılık

Büro Hizmetleri

Kooperatifçilik

Dış Ticaret

Borsa Hizmetleri

Sigortacılık

Emlak Komisyonculuğu

Bilgisayar Alanı

Büro yönetimi ve Sekreterlik

Adalet

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri

Acil Tıp Teknisyenliği

Anestezi Teknisyenliği

Diş Protez Teknisyenliği

Hemşirelik

Laboratuvar Teknisyenliği

Radyoloji Teknisyenliği

Çevre Sağlığı Teknisyenliği

Ortapedi Teknisyenliği

Tıbbi Sekreterlik

Kız Meslek Lisesi Bölümleri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Giyim Üretim Teknolojisi

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri

Yiyecek-içecek Hizmetleri