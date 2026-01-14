Meslek lisesinden yeşil deniz hamlesi

Meslek lisesi öğrencileri, çevreye duyarlı bir projeyle denizcilik sektöründe karbon salımının azaltılması için önemli bir adım attı. Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilerin aktif rol aldığı elektrikli bir tekne üretildi. Meslek lisesinde geliştirilen bu proje, çevreci üretim anlayışıyla dikkat çekiyor. Çalışma, Avrupa Birliği destekli WAVE Projesi kapsamında hayata geçirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra Hırvatistan ve Romanya'daki denizcilik okulları da projeye akademik katkı sundu.

ÇEVRE DOSTU VE SESSİZ

Elektrikli sevk sistemine sahip alüminyum tekne, fosil yakıtla çalışan deniz araçlarına kıyasla çok daha düşük emisyona sahip. Projenin temel hedefi, deniz taşımacılığında çevreye verilen zararı azaltmak ve sürdürülebilir ulaşım modellerini yaygınlaştırmak. Elektrikli teknelerin, karbon salımının yanı sıra gürültü kirliliğini de azaltması önemli bir kazanım olarak görülüyor. Teknenin tasarımından üretimine kadar tüm aşamalarda öğrenciler aktif görev aldı. Atölyelerde yapılan çalışmalar, mesleki eğitimin yalnızca teoriyle sınırlı kalmadığını, doğrudan üretime dönüştüğünü ortaya koydu. Eğitimciler, bu tür projelerin öğrencilerin teknik becerilerinin yanı sıra çevre bilincini de güçlendirdiğini vurguluyor.